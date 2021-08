Conheça a formação da Nersant a custo zero para empregados e desempregados

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém tem dezenas de cursos gratuitos com inscrições abertas, para empregados e desempregados. Gestão, marketing, línguas, tecnologias da informação e comunicação, recursos humanos, empreendedorismo, finanças e segurança no trabalho são apenas algumas das áreas disponíveis no plano de formação da associação, a custo zero para quem os frequente.

A promoção da formação e da qualificação como fator de competitividade empresarial, tem sido desde sempre uma das prioridades da NERSANT, que aposta na dinamização de ações de formação totalmente gratuitas, quer para os colaboradores das empresas, quer para os desempregados.

De momento, a associação dispõe de dois programas de formação com oferta formativa gratuita, sendo o primeiro a Formação Modular Certificada, disponível para empregados e desempregados há menos de 1 ano. “Criatividade em comunicação”, “Comunicação interpessoal – comunicação assertiva”, “Auditorias ao sistema de gestão da qualidade”, “Perfil e potencial do empreendedor – diagnóstico/ desenvolvimento”, “Crédito e endividamento”, “Ideias e oportunidades de negócio”, “Poupança e suas aplicações” e “Plano de negócio – criação de micronegócios” são as ações em destaque no âmbito deste programa de formação, que dispõe ainda de largas dezenas de outros cursos com inscrições disponíveis.

Paralelamente à Formação Modular Certificada, a NERSANT está ainda a dinamizar o programa Emprego+Digital, cuja oferta formativa se centra na dinamização de cursos que reforçam as competências digitais dos colaboradores das empresas. Direcionado exclusivamente para empregados, este programa de formação vai avançar em breve com a dinamização das ações “Folha de cálculo”, “Folha de cálculo – funcionalidades avançadas”, “Estratégias de e-marketing”, “Marketing digital”, “Escritório eletrónico – segurança e partilha de ficheiros”, e “Processador de texto – funcionalidades avançadas”.

Estas ações – quer as da Formação Modular Certificada, quer do Emprego+Digital – vão iniciar ainda no decorrer no mês de setembro ou no próximo mês de outubro, em formato e-learning, com inscrições totalmente gratuitas.

De referir que as ações realizadas ao abrigo da Formação Modular Certificada da NERSANT não têm qualquer custo nem para os participantes, nem para as entidades empregadoras – no caso de a inscrição ser realizada através da empresa – uma vez que são financiadas pelo Fundo Social Europeu e Estado Português. No caso do Emprego+Digital, trata-se de um projeto fruto de uma parceria entre o Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP), a Estrutura de Missão Portugal Digital (EMPD) e a CIP – Confederação Empresarial de Portugal, implementado pelas associações empresariais regionais e financiado pelo IEFP e Fundo Social Europeu.

Os interessados em consultar a oferta formativa completa gratuita da NERSANT ou em efetuar inscrição em qualquer dos cursos apresentados, podem consultar o portal da associação, em https://www.nersant.pt/academia/formacao-financiada/. Para mais informações, os candidatos podem abordar o Departamento de Formação e Qualificação da NERSANT através dos contactos dfq@nersant.pt ou 249 839 505.

