NERSANT promove tecido empresarial da região do Sorraia em outubro – Feira Empresarial Digital do Sorraia com inscrições abertas

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém está já a receber a inscrição de empresas interessadas em expor os seus produtos ou serviços na primeira edição da Feira Empresarial Digital do Sorraia, que decorre de 01 a 31 de outubro, na plataforma de negócios da associação Compro no Ribatejo. A participação é gratuita para associados.

A promoção das empresas e negócios da região é uma das prioridades da NERSANT, o que levou a associação a apostar na realização de certames digitais, onde o tecido empresarial tem a oportunidade de divulgar de forma online, a sua oferta.

Para além da realização de diversos certames multissetoriais e setoriais de abrangência regional, a associação tem apostado também na realização de certames locais, como forma de dinamizar o tecido empresarial de diversos pontos específicos do distrito de Santarém. No âmbito desta estratégia, está agendada para outubro a primeira Feira Empresarial Digital do Sorraia, que tem como objetivo promover os negócios e trocas comerciais das empresas do concelho de Benavente, Coruche e Salvaterra de Magos.

O certame virtual, à semelhança dos anteriores, irá decorrer na área de feiras do portal de negócios da NERSANT – Compro no Ribatejo – onde cada uma das empresas participantes terá direito a um espaço virtual dedicado onde se poderá apresentar, bem como dar a conhecer o seu catálogo de produtos e serviços. A feira estará acessível a qualquer visitante, sem necessidade de registo no portal, sendo possível entrar em contacto direto com as empresas, através do mesmo. No âmbito do certame, e de forma complementar, a NERSANT está também a trabalhar num programa de eventos de interesse empresarial, com algumas temáticas específicas para a abrangência do Sorraia.

A participação na Feira Empresarial Digital do Sorraia é totalmente gratuita para as empresas associadas da NERSANT, devendo as mesmas registar o seu interesse na área do certame, em https://compronoribatejo.pt/feira/1-feira-empresarial-digital-do-sorraia.

Para mais informações, os interessados devem contactar o Núcleo NERSANT do Sorraia através dos contactos nucleo.sorraia@nersant.pt ou 932961721.

