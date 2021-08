Projeto “Viva Saúde + Sénior” conquista o selo de qualidade

O Programa de Atividade Física Sénior “Viva Saúde + Sénior” encontra-se inserido num conjunto de atividades da empresa Municipal Viver Santarém, tendo como principal objetivo a promoção continua atividade física e desportiva, promovendo hábitos de vida saudáveis na população sénior do Concelho de Santarém.

Este programa irá desenvolver-se nas dezoito Freguesias do Concelho de Santarém com um trabalho diferenciado e adaptado às necessidades da população.

João Teixeira Leite, presidente da Viver Santarém, reuniu numa primeira fase com todos os presidentes de Junta no sentido de os envolver na mobilização da população, tendo a empresa avançado para a certificação do programa de Atividade Física Sénior. Segundo a empresa municipal, após algumas visitas e análises aos suportes do programa este foi certificado com o Selo de Qualidade. “É um orgulho e um reconhecimento da excelência do trabalho produzido pela Viver Santarém, e simboliza a garantia e a importância deste projeto, vamos promover qualidade de vida na nossa população”, realça João Teixeira Leite.

O dia 1 de Outubro será o dia de reinício das atividades, promovendo a Viver Santarém, em parceria com as Juntas de Freguesia, um conjunto de atividades por todo o Concelho, assinalando, em simultâneo, o Dia Mundial do Idoso.

