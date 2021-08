Candidatura do Bloco de Esquerda visitou Centro de Saúde de Rio Maior

Os candidatos e as candidatas do Bloco de Esquerda aos órgãos autárquicos de Rio Maior visitaram as diferentes unidades do Centro de Saúde de Rio Maior e tiveram oportunidade de verificar as condições das instalações, bem como auscultar os profissionais de saúde para perceber quais as principais necessidades e problemas por resolver.

“Há falta de médicos efetivos no nosso centro de saúde”, refere a nota do BE, considerando que “a câmara municipal deve procurar medidas de incentivo à fixação de médicos em Rio Maior. Além de incentivos fiscais, devia apoiar na melhoria das condições de trabalho destes profissionais, como seja a criação de um café/restaurante para esses profissionais, visto que atualmente têm de trazer comida de casa ou deslocar-se, reduzindo o tempo de almoço e de descanso, piorando a já existente sobrecarga destes profissionais”.

“Cada médico de família tem mais de 1700 utentes e faltam médicos de família a aproximadamente 3000 utentes. A fixação de mais 2 médicos de família resolveria esta situação”, refere a nota do Bloco.

Além da falta de médicos, “há falta de pessoal administrativo e de assistentes operacionais para a limpeza dos espaços (atualmente feita por uma empresa externa). A câmara municipal deve prestar apoio ao centro de saúde no processo de aquisição de mais pessoal”.

maior

Os espaços externos, que são responsabilidade dos órgãos autárquicos locais, não têm manutenção suficiente, afirma o comunicado do BE.

Os profissionais de saúde contratados temporariamente e de contratos sucessivamente renovados para apoiar na luta contra a pandemia deviam ter contrato efetivos e também serem fixados, pois são efetivamente necessários, defende a candidatura do Bloco, considerando que ´”é necessário um nutricionista e mais psicólogos para cumprir as necessidades da população”.

