Há 3 mil pessoas sem médico de família no concelho da Chamusca – Autarcas reuniram com secretário de Estado da Saúde

O presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Paulo Queimado, reuniu esta semana com o secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, para procurar soluções para o problema da falta de médicos no concelho. Em audiência com o secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, a delegação de autarcas da Chamusca questionou o governante sobre a falta de médicos no concelho, agravada com o facto de um dos médicos ter saído do concelho, o que deixa cerca de 3.000 pessoas sem médico de família.

O presidente Paulo Queimado com a vereadora e vice-presidente Cláudia Moreira reuniram com o secretário de Estado Lacerda Sales e o presidente da ARSLVT Luís Pisco

“Uma vez que estamos sem médicos de família nas extensões de saúde das freguesias, e com a previsão da redução do número de médicos no nosso concelho, fomos alertar a tutela e solicitar que esta situação seja resolvida o mais rapidamente possível”, disse o autarca na sua página no Facebook.

Paulo Queimado salienta que os autarcas da Chamusca foram ainda informados por parte da ARS-LVT, que o novo centro de saúde está só a aguardar visto do Tribunal de Contas para arrancar a obra.

Na reunião da Câmara da Chamusca, Paulo Queimado adiantou que a situação da falta de médicos de família se agravou com a saída de uma médica, pelo que, em setembro, passará a haver um só médico para o centro de saúde e outro para o centro de vacinação.

Encontrar solução para o problema está a ser muito difícil. O último concurso para contratação de médicos para a Chamusca não teve quaisquer candidatos, situação já recorrente. Para incentivar a vinda de médicos para o concelho, a Câmara oferece habitação a pelo menos dois médicos que se mostrem disponíveis pata prestação de cuidados médicos no concelho.

