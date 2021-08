Redes sociais, “perfis falsos” e hipocrisias…

Quem frequenta as redes sociais e tem conta nas três principais plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, facilmente constata as diferenças entre elas que, muito resumidamente, podem ser assim caracterizadas: o FB é a rede mais massificada (cerca de 1/3 da população mundial), onde se cruzam todos os níveis sociais, étnicos, culturais e etários; o Instagram é maioritariamente usado por público mais jovem e mais vocacionado para a partilha de vídeos e fotos, tendo também uma vocação mais de uso comercial e de auto promoção; o Twitter é, sem dúvida, a plataforma mais seletiva, em que o público tem, na generalidade, um nível médio de conhecimento e de literacia bem superior ao das outras duas redes. (Investopedia.com)

No Twitter os perfis com “nickname” são recorrentes e normalmente aceites

Embora haja de tudo num e noutro, um facto facilmente verificável na generalidade do que é publicado, é a diferença de nível e de temas que aparecem nos comentários e posts no Facebook e no Twitter. Em ambos é comum encontrar perfis anónimos ou em que o proprietário utiliza um “nickname” sem origem identificada, sendo diferentemente aceites conforme se trata de uma ou outra plataforma. Paradoxalmente, ou talvez não, uma elevada percentagem dos perfis no Twitter não têm rosto personalizado sendo, apesar disso, considerados, lidos e comentados normalmente sem preconceitos identitários. De facto, parece que, genericamente, os frequentadores do Twitter não consideram ser um fator determinante a identificação do mensageiro, dando mais importância à mensagem e interagindo sem preconceitos.

Já no Facebook, é mais comum depararmo-nos com o provincianismo e a tacanhez de muitos que não toleram a existência de opinião de anónimos ou de textos assinados por pseudónimos. O preconceito é tão mais notado quanto menores são a literacia, o nível de conhecimento ou a dimensão do aldeamento. É que, a crítica ou comentário sobre um texto ou opinião é sempre mais difícil quando não se conhece o autor. A ideia formada sobre uma pessoa, implica imediatamente um pré julgamento, mesmo que inconsciente, sobre qualquer coisa que essa pessoa escreva ou diga.

Claro que existem perfis especulativos e impróprios que utilizam linguagem insultuosa, difamação ou bullying sobre pessoas ou instituições. Esses são condenáveis e devem ser eliminados. Mas quando, seriamente, apenas se divulga, partilha, ou se faz opinião, o interesse em conhecer o verdadeiro autor é acessório. Pode ser apenas curiosidade ou a ferramenta para julgar a mensagem pelo mensageiro e, então, fazer a análise “ad hominem”, própria da falta de argumentos ou da preguiça intelectual.

O provincianismo e a preguiça intelectual não dispensam o conhecimento do mensageiro

Muitos dos maiores vultos da literatura portuguesa usaram e usam pseudónimos para intervir ou divulgar as suas obras e pensamentos e hoje, muitos dos textos de opinião publicados nos media têm assinatura de pseudónimo, poucos sabendo quem é o seu real autor.

Eu próprio tenho utilizado mais o Facebook, do que qualquer das outras redes. Além de ter um perfil próprio bem identificado, utilizo mais dois com finalidades e conteúdos diferentes, como é do conhecimento de muitos. Um (Scal Leaks), tem por objetivo a divulgação de textos ou documentos que, normalmente não são publicados pelos media, mas que podem ter algum interesse em ser conhecidos pelo público. É quase um serviço público… O outro perfil que venho utilizando desde 2018, teve como propósito original a divulgação dos textos que semanalmente eu publicava no extinto semanário “O Ribatejo” sob o pseudónimo de Manuel Rezinga. Atualmente essa assinatura vai sendo usada num registo mais sarcástico e de crítica política e social, fazer passar opinião mais cáustica e ao mesmo tempo mais ou menos divertida sobre o que se vai passando na nossa terra.

Claro que essa exposição causa urticária a muito boa gente. Santarém é uma aldeia onde quase todos se conhecem, onde se cruzam muitas ligações familiares, de amizade ou de interesses e onde até algumas pessoas de considerável estatuto social ou intelectual, ou que o pretendem atingir, não interagem com estes perfis e até os renegam. Apelidam-nos de falsos e acusam os seus proprietários de cobardia por não darem a cara. Muitos fogem deles, não por discordarem dos conteúdos, mas apenas por hipocrisia, preconceito ou conveniência social.

É que, nesta terra, há quem evite a aproximação com quem opina fora da caixa ou é crítico assertivo dos poderes oficiais.

A coluna vertebral de alforreca, permite a alguns um contorcionismo e uma adaptação camaleónica a qualquer ambiente social ou político, muito útil quando o futuro pode dar voltas imprevisíveis…

Nas redes sociais alimentam-se de “likes” ou de comentários de amigos de conveniência, que lhes fazem inchar o ego e o narcisismo endémico.

Mas têm um perfil muito transparente…

Armando Leal Rosa

(Santarém)

