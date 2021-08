Nersant organiza webinar sobre oportunidades do Plano de Recuperação e Resiliência para empresas

É já na próxima quarta-feira, dia 1 de setembro, que a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai dar a conhecer através da realização de um seminário online gratuito, as medidas e oportunidades previstas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), vulgarmente conhecido como “bazuca”. De momento, contabilizam-se mais de uma centena de inscrições.

Com o objetivo de elucidar as empresas da região sobre as medidas do PRR, a NERSANT vai dinamizar uma sessão de esclarecimentos online de participação gratuita para o tecido empresarial. O webinar, agendado para o dia 1 de setembro, pelas 14h30, pretende desconstruir este programa e apresentar, de forma clara, as oportunidades que se colocam às empresas da região com a implementação das linhas de apoio previstas no PRR.

A sessão de esclarecimentos sobre o PRR tem despertado grande interesse dos empresários da região, contando o webinar, até à data, com mais de uma centena de inscritos. Não obstante o enorme adesão verificada, as inscrições continuam abertas, podendo os interessados reservar o seu lugar através da área agenda do portal da NERSANT, em https://www.nersant.pt/agenda/ (inscrições gratuitas).

De referir que o Plano de Recuperação e Resiliência português – vulgarmente conhecido como “bazuca” – é um programa de aplicação nacional, com um período de execução até 2026, que vai implementar um conjunto de reformas e de investimentos que permitirão ao país retomar o crescimento económico sustentado, reforçando o objetivo de convergência com a Europa ao longo da próxima década. As reformas e os investimentos do PRR totalizam 16.644 milhões de euros, distribuídos por 13.944 milhões de euros de subvenções (84% do total) e 2.700 milhões de empréstimos (16%).

Para mais informações sobre o webinar “Medidas do PRR para Empresas: Enquadramento Global“, os interessados devem contactar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da NERSANT, através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 507.

