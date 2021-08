Quinta em Vila Chã de Ourique e Palacete em Tomar entre as casas mais caras de Portugal

A quinta de Vale d’Algares, no centro de Vila Chã de Ourique, à venda por 8,5 milhões de euros, a Quinta da Granja no concelho de Tomar, com o preço de 7 milhões de euros, e a Quinta do Marquês em Torres Novas estão na lista das casas mais caras de Portugal.

Villa na Quinta do Lago, Algarve, à venda por 20 milhões de euros, é o imóvel mais caro do país

Segundo o portal imobiliário Idealista, a casa mais cara do país encontra-se na Quinta do Lago no Algarve e custa 20 milhões de euros. Algarve e Lisboa predominam a lista das casas mais caras.

Cerca de 78% dos utilizadores confessa que visita o idealista para sonhar com casas de luxo, independentemente de estar em processo de compra, venda ou arrendamento de uma casa. Por isso, o idealista compilou as 10 casas de luxo mais caras que atualmente se encontram disponíveis para venda no mercado português. A lista tem duas regiões protagonistas: Algarve e Lisboa.

No topo da lista, está a Villa na Quinta do Lago, Algarve: “Uma maravilhosa mansão contemporânea de 1.500m2 num terreno de 4.091m2”. Encontra-se na exclusiva Quinta do Lago e conta com oito quartos, três piscinas aquecidas, sala de cinema, spa e tecnologia domótica de topo. Um luxo apenas ao alcance de quem possa desembolsar 20 milhões de euros.

Em 2.º lugar, está uma quinta do Séc. XIX em Paço de Arcos, Oeiras: Localizada em plena Avenida Marginal, a Quinta do Relógio foi mandada construir em 1860. Encontra-se num terreno de 5.589 m2 e tem 1.709 m2 construídos. Nos seus jardins sobressai a Torre do Relógio que deu o nome à propriedade. O seu preço? 15 milhões de euros.

No 3.º lugar, uma moradia na Quinta do Lago, Algarve: Com vistas deslumbrantes para a Ria Formosa e para o mar, esta mansão conta com onze quartos e dez casas de banho, ginásio, sauna, sala de jogos e bar. No seu exterior, encontra-se uma maravilhosa piscina infinita. Viver aqui custa: 14.500.000 de euros.

Segue-se na lista, um palacete em Elvas: Quinta com 90.000m2 composta por palacete de arquitetura francesa, um jardim botânico desenhado por Forestier, Picadeiro com trinta boxes e caminhador, pista de saltos para cavalos, duas moradias independentes e piscina. Preço: 12.600.000 euros.

Propriedade localizada no centro de Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo, inclui uma adega totalmente equipada, com dois pisos de caves, além de um salão de eventos e escritório.

Quinta em Vila Chã de Ourique por 8,5 milhões de euros

No distrito de Santarém, o imóvel mais caro à venda é a Quinta de Vae d’Algares, em Vila Chã de Ourique, à venda por 8,5 milhões de euros.

A Quinta de Vale d’Algares inclui um conjunto de imóveis agregados em Vila Chã de Ourique e integra uma herdade que se destina a atividades agrícolas associadas ao Turismo e na qual se encontram diversas construções. Algumas construções destinadas a habitação, outras destinadas ao apoio da atividade rural e outras ainda, destinadas a lazer; vinha e uma adega totalmente equipada e modernizada para a produção de Vinho.

Vale D´Algares foi fundada em 2005 com a reconversão de uma antiga adega local, com cerca de um século de existência, que foi remodelada, mantendo a traça arquitectónica original. A adega possui zonas de recepção da uva, de prensagem, de fermentação em cubas de inox, balseiros de carvalho e lagares de pedra, e zona de estagio em cubas de inox. Este edifício integra também um laboratório e uma câmara frigorífica para vinificação de vinhos brancos.

A par da adega, existem as caves que foram construídas de raiz e concluídas em 2007, estas desdobram-se por dois pisos, detendo uma zona de estágio para barricas, garrafeira particular; sala Vale D´Algares e sala para a futura linha de engarrafamento.

Com a remodelação da Adega, foi criado um salão de eventos e escritório.

As vinhas ocupam uma área de 31 hectares ao longo do vale, onde a rega é controlada por subida e descida do nível freático gerido por sondas situadas abaixo do solo.

Os vinhos tintos são produzidos a partir de castas nobres, como a touriga nacional, syrah, aragones, petit verdot, tinta barroca e merlot. Os brancos são chardonnay, fernão pires, alvarinho, verdelho, arinto, viosinho, sauvignon blanc e viognier.

A herdade inclui ainda uma considerável extensão de mondado e com potencialidade para desenvolver as actividades de Enoturismo ou Quinta Pedagócica.

Palacete em Tomar por 7 milhões de euros

A Quinta da Granja, na freguesia de Além da Ribeira e Pedreira, concelho de Tomar, é um imóvel único na região de Tomar, quer pela sua dimensão – 232 hectares de terreno – quer pela grandeza arquitectónica do seu edifício principal, cuja construção remonta ao Séc. XVI.

A história conta-nos que a quinta foi doada à Ordem de Cristo em 1531, e que entre esta data e o ano de 1543, o prior do Convento do Convento de Cristo, Frei António de Lisboa, aumentou a área edificada, mandando construir “um assento de casas com oratório”, passando assim o palacete a servir de casa de repouso aos freires de Tomar.

Actualmente o imponente edifício tem uma área bruta de construção superior a dois mil metros quadrados, divididos em dois pisos e 37 divisões.

O piso térreo, originalmente destinado a dependências agrícolas, tem agora um grande espaço/hall de entrada com chão em grandes lajes de pedra original, uma pequena zona de oração, uma sala ladeada por arcos de pedra que leva a vários quartos (a maioria com wc privativo). Do lado esquerdo do átrio de entrada fica a imponente escadaria de acesso ao piso superior, mais uma zona de enormes suites (por terminar), antigo lagar e acesso à zona mais técnica.

O primeiro piso, bem conservado, tem chão em madeira maciça, várias salas (duas com lareira) com tetos em caixote, biblioteca, vários quartos e wc.

Neste piso há duas divisões que se destacam: uma sala “forrada” com azulejos ponta de diamante, da primeira metade do século XVII, e o enorme salão, para onde se abrem as antigas celas dos freires.

Sala “forrada” com azulejos ponta de diamante, da primeira metade do século XVII

Dado o seu valor histórico e patrimonial o imóvel foi classificado de interesse público em 1996.

Grande parte desta quinta encontra-se em bom estado de conservação, existindo no entanto nas imediações do palacete que necessitam de reconstrução/recuperação.

Dado o seu valor patrimonial e histórico, o imóvel foi classificado de interesse público em 1996.

A área rústica estende-se por 232 hectares com área de regadio, vinha, cultura arvense, pastagem, mata e choupal, construções rurais e leito de curso de água. A vinha, com apenas 2 hectares, mas a área pode ser facilmente aumentada.

Faz ainda parte deste património uma zona de lazer junto ao Rio Nabão, denominada Açude de Pedra, onde muitos tomarenses iam a banhos no Verão.

Quinta vocacionada para turismo histórico/religioso; agro-turismo; produção agrícola de regadio, criação de gado.

Quinta da Torre de Santo António à venda por 6 milhões de euros em Torres Novas

A Quinta da Torre de Santo António das Gateiras, na freguesia de Chancelaria, em Torres Novas, encontra-se na lista de imóveis mais caros no distrito de Santarém. O palacete atual resultou das obras realizadas pelo Marquês da Foz no século XIX.

Os estudos prévios do Palacete foram elaborados pelo célebre arquiteto Luigi Manini – que projetou, por exemplo, o Hotel do Buçaco – o que lhe confere um notável valor arquitetónico.

O edifício, um T17, tem cerca de 2.000 m² construídos, com 10 casas de banho e integra uma proproedade com 600.000 m². Está equipado com ar condicionado, piscina e jardim.

Está à venda por 6 milhões de euros.

