Roadshow NERSANT promove Ribatejo no Uruguai para alavancar exportações e atrair investimento externo para a região

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai promover o potencial económico do Ribatejo no mercado do Uruguai. A associação vai dinamizar, dias 8 e 9 de setembro, um roadshow online onde vai apresentar perante diversas entidades locais, as oportunidades de negócio e investimento na região.

Com o objetivo de aumentar a competitividade das empresas da região nos mercados externos, a NERSANT define anualmente um plano de internacionalização onde, entre outras atividades, está contemplada a realização de diversas ações de promoção do Ribatejo além-fronteiras. Uma destas ações é a realização de roadshows promocionais em diversos mercados, onde a associação apresenta a região aos mercados externos, enfatizando as suas oportunidades de negócio e investimento.

Nos próximos dias 8 e 9 de setembro, a associação irá organizar o Roadshow Uruguai – Portugal, iniciativa online dinamizada no âmbito do projeto financiado Ribatejo Business Intelligence que visa aumentar o reconhecimento da qualidade das empresas, produtos e serviços da região do Ribatejo junto dos mercados externos, e que está a ser promovido junto de diversas entidades institucionais, investidores e empresas de vários setores de atividade do Uruguai.

No evento, a NERSANT pretende evidenciar as vantagens competitivas da região do Ribatejo, ao mesmo tempo que dá a conhecer a oferta empresarial regional, indicando oportunidades de negócio e convidando ao investimento externo.

A sessão de abertura do evento acontece dia 8 de setembro às 10:00 do Uruguai (às 14:00 de Portugal continental), com a participação do Embaixador de Portugal em Montevideo, João Pedro Antunes e do Presidente da Direção da NERSANT, Domingos Chambel.

O primeiro dia do Roadshow Uruguai – Portugal dedica-se ao setor alimentar, com a realização de uma mesa redonda sobre este ramo e para a qual está confirmada a presença de Iara Martins, especialista do setor da alimentação e bebidas da AICEP, Ana Laura Fernández e Facundo Bentancor, representantes da Câmara de Comércio e Serviços do Uruguai e de João Salvador, da NERSANT, que fará a caracterização deste setor no Ribatejo.

O segundo dia do evento arranca de igual modo às 10:00 (14:00 em Lisboa), com uma mesa redonda sobre o setor da construção. Integram o painel de debate Jorge Salvador, especialista do setor da construção e materiais de construção da AICEP, Diego O`Neill, Presidente da Câmara do setor da Construção do Uruguai e João Salvador, da NERSANT, entre outros.

A sessão de encerramento do evento decorre pelas 11:00 locais, com a intervenção do Presidente da Direção da NERSANT, Domingos Chambel, bem como do Embaixador do Uruguai em Lisboa, Álvaro Malmierca.

De referir que o Roadshow Uruguai – Portugal é uma iniciativa do Ribatejo Business Intelligence, projeto financiado pelo Alentejo 2020 e que tem como objetivos melhorar o reconhecimento da região no exterior e melhorar o posicionamento das empresas/entidades no mercado global, permitindo que estas iniciem exportações ou reforcem o seu potencial exportador, consolidando quotas de mercados ou diversificando os seus mercados. Ao abrigo do mesmo projeto, realiza-se no dia 15 de setembro outro Roadshow promocional da região, desta vez sobre o mercado de Macau.

Para mais informações sobre o apoio à internacionalização da NERSANT, os interessados devem contactar o Departamento de Apoio Técnico, Inovação e Competitividade da associação através dos contactos datic@nersant.pt ou 249 839 500. Os interessados em participar no Roadshow Uruguai – Portugal podem fazê-lo gratuitamente através de registo no evento, em https://roadshow-ribatejo-uruguai.businessintelligence.pt/.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...