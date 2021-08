Santarém volta a ser a capital dos ovnis sonoros – 3.º Portugal Handpan Festival no Convento de S. Francisco de 3 a 5 de setembro (com vídeos)

Assemelham-se a ovnis ou se preferirem a uma panela de cataplana, mas são instrumentos musicais com uma sonoridade única, maravilhosa e encantatória. Alguns dos melhores intérpretes nacionais e internacionais vão juntar-se em Santarém na 3.ª edição do Portugal Handpan Festival que vai realizar-se de 3 a 5 de Setembro, no Convento de São Francisco.

Durante os 3 dias do festival, haverá 10 concertos com 24 músicos oriundos de Portugal, Espanha e Alemanha. São eles os Yemadas, Emajamaa, Kabeção, Mayiia, Winga Kan, Luís Brito, Pantam Patrol, Nuno Pereira + Patrícia Domingues, Sol RZ + Julio PS e ainda Daniel Benegassi + Mr. Bubble. No Convento irão também ocorrer workshops como o de iniciação ao handpan, de técnicas avançadas, de Body Percussion e ainda de percussão com cana de bambu.

No habitual sorteio haverá um Handpan Dugimago, uma Smartybag e uma Airteck da Hardcase Tecnologies , uma mala Namana Bags e um stand da marca Spand.

Haverá ainda ter um espaço dedicado aos construtores que irão mostrar as suas criações dando a possibilidade ao público de experimentar o instrumento.

Conheça o programa completo AQUI.

A preocupação ambiental dos organizadores, bem como o interesse na promoção de hábitos saudáveis, motiva a organização a que a alimentação volte a ser exclusivamente vegetariana, com opção vegan, como já tem sido, desde a primeira edição.

O Festival é organizado pela AMA – Associação Movimento Aberto com o apoio da Câmara Municipal de Santarém e da Federação Portuguesa de Yoga.

Handpan é o nome genérico para os instrumentos que derivaram da invenção do Hang, um instrumento inventado por um casal de suíços, no início deste século, baseado nos steelpan da Trinidade e Tobago, feitos a partir de barris de petróleo no final do séc. XIX. Estes instrumentos com um formato semelhante a um ovni já deram a volta ao mundo, desde o ano 2000, e estima-se existirem cerca de 32.000 exemplares e mais de 200 criadores do Mundo inteiro. Existem, em Portugal, cerca de 150 músicos e 4 construtores.

