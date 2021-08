Caixeiros de Santarém receberam 2.ª etapa do Circuito Nacional de Teqball

Terminou este sábado o I Open Teqball Caixeiros, 2.ª etapa do Circuito Nacional de Teqball 2021.

Na categoria de Doubles. Dionísio Gonçalves e Afonso Cavalheiro, da Academia de Futebol de Ponte de Lima, terminaram no lugar mais baixo do pódio, depois de levarem a melhor sobre a dupla do Grupo Desportivo Estoril Praia, Guilherme Henriques e Pedro Vicente.

Pódio da categoria de Doubles. Foto: Federação Teqball Portugal

A grande final opôs a dupla surpresa da prova, os estreantes Pedro Lima e César Jesus, da AdBuarcos2017, à dupla composta por João Pinheiro, do Padbol Sintra e Mário Costa, da Associação Quarteira Beach Sports. A experiência veio ao de cima e foi fundamental para a vitória de Pinheiro e Costa.

Pódio de Mixed Doubles. Foto: Federação Teqball Portugal

Na categoria de Mixed Doubles do I Open Teqball Caixeiros, Manuela Parente e Rayan Steglich, do Académico Futebol Clube, terminaram no 3.º lugar depois de bater a dupla Carolina Clemente e Guilherme Henriques, do Grupo Desportivo Estoril Praia.

Na final a dupla Alan Cavalcanti e Rafaela Veiga, venceram numa partida muito disputada a dupla composta por Beatriz Silva e o seu Pai, Dyego Sousa, internacional português e antigo jogador do Sport Lisboa e Benfica.

Vencedores em Singles. Pódio da categoria de Doubles. Foto: Federação Teqball Portugal

Na categoria de Singles do I Open Teqball Caixeiros, João Pinheiro do Padbol Sintra conquistou o lugar mais baixo do pódio ao vencer Dionísio Gonçalves, da Academia de Futebol de Ponte de Lima, no jogo que decidiu o 3.º lugar.

A grande Final opôs dois conhecidos e parceiros de treino, Luís Santos e Alan Cavalcanti. O teqer da Associação Funsports, Luís Santos, levou a melhor sobre o actual detentor do título nacional, numa final disputada em três sets.

Podem consultar os resultados no site oficial da prova em:https://www.fteqball.pt/Tournaments/opencaixeiros

