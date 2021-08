Ciclo de sessões “Como montar o seu negócio em 6 passos” arranca dia 09 de setembro

A Nersant – Associação Empresarial da Região de Santarém vai realizar, a partir de 9 de setembro, o ciclo de sessões “Como montar o seu negócio em 6 passos”, composta por seis workshops online gratuitos que pretendem, passo-a-passo, capacitar os empreendedores para a criação do seu negócio. Até ao momento, registam-se a inscrição de 277 participantes. As inscrições continuam abertas.

O apoio ao empreendedorismo e à criação de empresas na região tem sido desde sempre uma das prioridades da Nersant, que tem vindo a apoiar os empreendedores do distrito no processo de criação da sua própria empresa. Sendo o empreendedorismo uma habilidade que se trabalha, a associação desenvolveu um conjunto de workshops online que têm como objetivo preparar e capacitar os empreendedores com ideias de negócio, para a criação de uma empresa.

O ciclo de sessões “Como montar o seu negócio em 6 passos” tem merecido resposta bastante positiva do público empreendedor, que tem aderido em massa, estando no momento inscritos 277 participantes nas seis sessões de esclarecimento online em agenda.

O primeiro workshop deste conjunto de sessões arranca já no dia 09 de setembro, com a sessão “A Ideia de Negócio – Oportunidade”, que aborda o processo de criação e melhoria de uma ideia de negócio, através da divulgação das diversas tendências atuais.

Dia 16 de setembro, realiza-se a sessão “Modelo de Negócio”, que pretende responder às questões “Como começar um negócio?”, “O que é um Modelo de Negócio?”, “Qual a finalidade do Modelo de Negócio?” e “Ferramenta Modelo CANVAS”. O ciclo prossegue no dia 23, sobre “Plano de Negócios”, que irá esclarecer o objetivo e importância do mesmo, bem como capacitar os empreendedores para a estruturação do Plano de Negócios. O seminário pretende ainda esclarecer quanto aos investimentos iniciais, formas de financiamento e analisar a previsão de gastos e vendas.

Segue-se o workshop sobre as “Fontes de Financiamento”, no dia 30 de setembro, com a Nersant a divulgar junto dos participantes os apoios à criação do próprio emprego do IEFP (resgate das prestações; Microinvest, Invest+), bem como soluções de financiamento junto da banca, como o microcrédito e a Linha ADN Startup.

Em outubro, decorrem os dois últimos workshops deste ciclo: “A Criação da Empresa – Organização Contabilística e Obrigações Fiscais” decorre no dia 07 de outubro, com foco nas obrigações relativas a impostos, sendo que o último workshop do ciclo temático acontece no dia 14 do mesmo mês, sobre “Os Aspetos Jurídicos” inerentes à criação de uma empresa. Nesta sessão, a NERSANT abordará aspetos como a escolha da forma jurídica, o processo de constituição da empresa, os trâmites legais e licenciamentos e de que forma se pode criar formalmente uma empresa (online; presencial; empresa na hora; método tradicional). Explicará ainda questões relativas à formalização de sociedade/ENI, licenciamentos e alvarás por tipo de atividade (comércio; construção; indústria; serviços…; licenciamento zero) e questões relativas à proteção da imagem (marcas e nomes comerciais).

As inscrições em cada um dos workshops do ciclo “Como montar o seu negócio em 6 passos” continuam abertas, podendo ser feitas de forma gratuita na agenda do portal da NERSANT, em https://www.nersant.pt/agenda/. Os seminários decorrem em modo online, todos eles às 14h30.

