Marcha do Orgulho LGBTI+ de Santarém vai estar na rua no dia 4 de setembro – “Há uma cultura de silêncio e preconceitos enraizados no distrito de Santarém”

A 2.ª Marcha do Orgulho de Santarém vai realizar-se no próximo sábado, dia 4 de setembro, com uma concentração no Jardim da República, às 17h00.

A organização publicou um Manifesto da Marcha do Orgulho de Santarém 2.ª edição, no qual refere que “em 2019, um grupo de pessoas juntou-se para formar a primeira Marcha do Orgulho de Santarém, e, finalmente, após dois anos, estamos a marchar nas ruas”.

A organização da MOS salienta que “a existência de pessoas LGBTI+ no distrito de Santarém é ainda invisibilizada por uma cultura de silêncio e preconceitos enraizados, tanto em contextos públicos e profissionais, como familiares e privados”.

“Cultura de silêncio e preconceitos enraizados no distrito de Santarém”

“Com a pandemia que vivemos, inúmeras pessoas foram obrigadas a regressar a contextos familiares inseguros e à permanência nestes ambientes hostis, sem possibilidade de expressar a sua identidade, levando a um aumento das violências psicológica e física a que já muitas vezes estão sujeitas”, afirma o manifesto.

“Os jovens LGBTI+, afastados das suas redes de apoio e locais seguros, ficaram sujeitos a atrasos e até mesmo retrocessos no seu processo de autoidentificação, autodescoberta e autoaceitação”, adianta o MOS.

Segundo o MOS, “as populações mais vulneráveis, onde se inserem pessoas LGBTI+, particularmente trans e não-binárias, muitas vezes em condições de vida precárias, estão ainda mais sujeitas a dificuldades no acesso ao emprego e habitação condignos. Os artistas e trabalhadores da cultura, onde também se inserem os artistas LGBTI+, foram dos mais afetados durante todo este tempo vivido em pandemia, passando graves dificuldades em termos laborais e de acesso a apoios sociais”.

Marcha por uma Santarém inclusiva

“Com os tempos em que vivemos, com a normalização do discurso machista, LGBTI+fóbico e retórica de extrema direita no nosso quotidiano, é fundamental que todas as comunidades democráticas se posicionem em defesa dos seus valores fundamentais. Não fazê-lo é ser-se cúmplice do obscurantismo. Por isso marchamos!”, salienta o MOS.

“Marchamos porque queremos os espaços públicos de Santarém, como unidades de saúde, forças de segurança pública, juntas de freguesia e câmara municipal, preparados e informados para lidar, apoiar e representar as pessoas LGBTI+!”, adianta o documento.

“Marchamos porque as escolas têm de ser referências contra a violência LGBTI+fóbica e os serviços de acompanhamento psicológico nas instituições de ensino, do básico ao superior, incluindo apoio especializado em questões LGBTI+., têm de ser uma realidade!”, afirma o manifesto.

Marchamos pelo direito a uma educação sexual completa e inclusiva para com todas as características sexuais, de sexualidade, identidade e expressão de género!”, adianta.

“Marchamos pela formação de profissionais de saúde, para atender da melhor forma as necessidades no âmbito da saúde reprodutiva, sexual e mental das pessoas LGBTI+ e por uma linguagem de saúde inclusiva!”, refere o MOS.

“Marchamos para celebrar os direitos já conquistados, desde a descriminalização da homossexualidade em 1982 à lei da autodeterminação da identidade de género, expressão de género e proteção das características sexuais em 2018, e para alertar para tudo o que falta conquistar!”, afirma o MOS.

“Marchamos porque queremos Santarém inclusiva! Marchamos porque queremos Santarém uma Zona de Liberdade LGBTI+, a par com outras cidades portuguesas, como Lisboa e Guarda, seguindo o exemplo do Parlamento Europeu! Marchamos pela necessidade e urgência de Santarém se afirmar como uma cidade segura para todas/os, em particular para as pessoas LGBTI+!”, conclui o manifesto.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...