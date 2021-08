Programação em Rede promove produção cultural local – Área de Serviço apresenta “Um Bom Argumento” para voltar ao teatro

A Câmara Municipal do Cartaxo, que integra a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo – CIMLT, é responsável pela execução no concelho dos eventos culturais que decorrem no âmbito do Plano de Ação Programação em Rede / Lezíria do Tejo e tem o apoio da União Europeia (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional), Portugal 2020 e Alentejo 2020.

MOSAICO, foi a designação escolhida para a rúbrica que no Plano de Ação Programação em Rede / Lezíria do Tejo, reúne um conjunto de eventos que promovem a iniciativa cultural em cada um dos municípios que integram o Plano. No Cartaxo, a Câmara Municipal do Cartaxo escolheu a Área de Serviço — Associação de Criação Artística com sede no concelho, para assumir a produção de uma peça de teatro que terá estreia na Praça 15 de Dezembro – junto ao edifício-sede do Município –, no dia 10 de setembro, sexta-feira, às 21h30.

O resultado da produção da Área de Serviço, financiada pelo Plano de Ação Programação em Rede, é uma peça de teatro encenada por Frederico Corado, que também assina o texto e a conceção cenográfica.

Um Bom Argumento é o nome da peça que a Área de Serviço apresenta como um convite para o público voltar ao teatro e uma oportunidade para os autores, produtores, atores, atrizes e técnicos, voltarem a apresentar o seu trabalho ao público. Mais do que Um Bom Argumento, esta peça é uma excelente razão para, no dia 10 de setembro, ir à Praça 15 de Dezembro e aplaudir o trabalho da Área de Serviço.

“Um Bom Argumento quer ser um espetáculo para o agora, pensado no público, no seu regresso ao teatro e na necessidade milenar de nos rirmos de nós mesmos”, afirma a Área de Serviço na apresentação da peça que “junta duas histórias sobre infidelidade, criatividade, amor, mas tudo com muito humor.”

Entre as personagens que poderá conhecer, destaca-se Romeu Bento, um homem paranoico, ex-publicitário, que segue de forma compulsiva José Lourosa, um argumentista, convencido de que este lhe roubou a sua ideia, ou antes a sua vida, para fazer um filme de sucesso. Entretanto Rita e Sheila estão num jantar em sua casa com Virgínia e David. A certa altura, surgem os antigos donos da casa que vão revelar muitos segredos escondidos. O resto da história fica para os espetadores descobrirem no dia 10 de setembro.

Ficha Técnica

Encenação: Frederico Corado | Texto: colagem de textos de Frederico Corado | Conceção Cenográfica: Frederico Corado | Execução Cenográfica: Mário Júlio | Produção da Área de Serviço : Frederico Corado, Mário Júlio, Rui Manel, Florbela Silva e Vânia Calado | Assistente de Encenação e Direcção de Cena: Mário Júlio | Coordenação de Guarda-Roupa: Florbela Silva | Cabelos: Ana Carvalho | Maquilhagem: Helena Magalhães | Design: Rui Manel | Direcção Técnica e Desenho de Luz: Miguel Sena | Montagem: Mário Júlio | Uma Produção da Área de Serviço

Entrada Gratuita

Programação em Rede valoriza a relação com a comunidade local

O Plano de Ação Programação em Rede / Lezíria do Tejo é uma iniciativa da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) em parceria com os 11 municípios que a integram e conta com o apoio financeiro da União Europeia (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional), Portugal 2020 e Alentejo 2020.

Como objetivo central, destaca-se a promoção e dinamização do património cultural, enquanto instrumento de diferenciação e competitividade do território, através da sua qualificação e valorização turística.

Para alcançar este objetivo, privilegiou-se uma metodologia assente na capacidade artística e criativa do território – promovendo a participação da população –, e uma aposta forte no património imaterial.

Em 2021, está em execução o Eixo 1 – Lezíria Imaterial que prevê seis projetos transversais, com execução em todos os municípios e um projeto que assume a especificidade de cada concelho.

