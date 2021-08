Resistência, Polo Norte e Amor Electro sobem ao palco da Frimor – Feira Nacional da Cebola em Rio Maior

A edição de 2021 da FRIMOR – Feira Nacional da Cebola tem início marcado para o próximo dia 1 de setembro, voltando a ocupar a zona envolvente ao Pavilhão Multiusos de Rio Maior, e trazendo consigo algumas novidades e alterações em relação a anos anteriores, devido às regras impostas pela DGS na organização de eventos deste tipo.

A principal delas passa pela reorganização dos espaços da Feira, com a “Rua dos Ceboleiros” a voltar ao lado Oeste do Pavilhão Multiusos, de modo a criar mais espaço, quer entre os cerca de 25 stands de venda, quer para os visitantes que nela circulam, passando o lado Este a estar ocupado com os carroceis e outros divertimentos similares.

Outra grande alteração passa pela mudança do espaço de concertos, tendo a organização procurado um local com uma maior área, para que desse modo se possam cumprir as normas de distanciamento impostas pela DGS.

O local escolhido foi o Parque Desportivo, ao lado do Pavilhão Multiusos, sendo a entrada feita pelo topo Norte daquela instalação desportiva.

Um espaço que este ano será animado com grandes nomes do panorama musical nacional, com o principal destaque a ir para a super banda “Resistência”, com Tim, Miguel Ângelo, Olavo Bilac e companhia subirem ao palco no sábado, dia 4 de agosto. Antes deles por lá irão passar também os “Sons do Minho” (dia 1), “Pólo Norte” (dia 2), numa altura em que comemoram 25 anos de carreira e “Amor Electro” (dia 3), mais uma espetacular banda para iniciar o fim de semana em grande.

Os concertos dos dias 2, 3 e 4 terão entradas pagas (ver informação e preços no final do texto) revertendo a totalidade da receita para os Bombeiros Voluntários de Rio Maior e para a Delegação de Rio Maior da Cruz Vermelha Portuguesa.

No interior do Pavilhão Multiusos de Rio Maior os visitantes poderão encontrar a habitual área dedicada à restauração, dinamizada por diversas associações do concelho, onde, à semelhança do que acontece na Feira das Tasquinhas, poderá degustar o melhor da gastronomia da nossa região, podendo de seguida saborear o tradicional café, seguido de um doce regional, no 1º piso do Pavilhão, onde também poderá visitar a área de Exposição Agroalimentar e Empresarial da FRIMOR 2021.

Um espaço que por ser fechado se vê forçado a alterações substanciais, impostas pelas normas da DGS em vigor, sendo a entrada no mesmo obrigatoriamente limitada no número de visitantes.

A entrada no “Espaço Tasquinhas” e no “Espaço Concertos” obriga a Certificado de vacinação Covid-19 válido, com confirmação de identidade, ou teste Covid-19 válido.

A Organização disponibiliza testes Covid-19 gratuitos junto à entrada Sul do Pavilhão Multiusos.

INFORMAÇÃO DE HORÁRIOS E BILHETES

Horário do Evento

Quarta a sexta – 19.00H | 00.00H / Sábado e domingo: 12.00H | 00.00H

Horário das bilheteiras: Quarta a Sábado: 18.00H – 00.00H

Horário de abertura recinto de espetáculos: 20.00H

Horário dos concertos: 22.30H

Bilhete de acesso a 3 concertos – 7,50 € – Polo Norte | Amor Electro | Resistência – (Bilhetes à venda até 02 de setembro)

Bilhete de acesso para cada concerto – 4,00 €;

Entradas gratuitas “Sons do Minho” – 1 de setembro (Levantamento de bilhete obrigatório – Cineteatro Municipal ou na Bilheteira do Evento)

Entradas gratuitas, para menores de 12 anos (Levantamento de bilhete obrigatório)

Acesso ao recinto de concertos e interior do Pavilhão Multiusos: Obrigatória a apresentação de Certificado Digital COVID-19 da EU, nos termos do Decreto-Lei n.º 54-A, de 25 de junho, ou apresentação de um teste negativo, nos termos fixados na Norma 019/2020 da DGS – Exceto menores de 12 anos). Confirmação de identidade com Cartão de Cidadão.

Bilhetes à venda em: Cineteatro Municipal | Ticketline | Bilheteira do Evento

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...