Entrevista vídeo com o encenador Jorge Silva Melo – Morte de um Caixeiro Viajante vai estar em cena no sábado no CC Cartaxo

O encenador Jorge Silva Melo falou ao Mais Ribatejo sobre a peça Morte de um Caixeiro Viajante que vai estar em cena no Centro Cultural do Cartaxo, no sábado, dia 4 de setembro.

https://youtu.be/cWmfhBiuFwU

A peça de Arthur Miller estreou na Broadway em 1949 e chegou a Portugal em 1954. Nesta entrevista ao Mais Ribatejo, Jorge Silva Melo afirma que é uma peça que, apesar dos seus 76 anos, mantém toda a atualidade nos dias de hoje.

A peça é produzida pela companhia Artistas Unidos, de que Jorge Silva Melo é fundador, em coprodução com o Teatro Nacional D. Maria II, no âmbito da Rede Eunice Ageas.

Jorge Silva Melo fala-nos também da importância que atribui a este projeto da Rede Eunice Ageas que permite trazer em itinerância por várias cidades do país os espetáculos profissionais do Teatro Nacional D. Maria II, como é o caso desta peça que vai agora ser apresentada no Centro Cultural do Cartaxo.

FICHA ARTÍSTICA

Morte de um Caixeiro Viajante,

de Arthur Miller

encenação Jorge Silva Melo

tradução Ana Raquel Fernandes, Rui Pina Coelho

com Américo Silva, Ana Amaral, André Loubet, António Simão, Hélder Braz, Joana Bárcia, Joana Resende, José Neves, Paula Mora, Pedro Baptista, Pedro Caeiro, Sara Inês Gigante / Rita Rocha Silva, Tiago Matias.

Cenografia e figurinos Rita Lopes Alves som André Pires

luz Pedro Domingos

assistentes Nuno Gonçalo Rodrigues, Joana Resende produção Artistas Unidos

coprodução Teatro Nacional D. Maria II, Teatro Nacional São João

apoio Câmara Municipal de Lisboa

parceria Centro Cultural de Belém

M/12

duração 2h15 (aprox.)

Projeto financiado pela República Portuguesa – Cultura / DGArtes

Os bilhetes já estão disponíveis online, em www.ticketline.sapo.pt https://bit.ly/3jTIg8l

DIGRESSÃO

23 abr 2021 (ESTREIA) Centro de Artes do Espetáculo de Portalegre, Portalegre (PT) – integrado na Rede Eunice Ageas

6 – 15 ago 2021 Centro Cultural de Belém, Lisboa (PT)

4 set 2021 Centro Cultural do Cartaxo, Cartaxo (PT) – integrado na Rede Eunice Ageas

16 set 2021 Teatro Municipal de Bragança, Bragança (PT) – integrado na Rede Eunice Ageas

1 out 2021 Teatro Diogo Bernardes, Ponte de Lima (PT)

16 out 2021 Teatro Municipal de Portimão, Portimão (PT) – integrado na Rede Eunice Ageas

30 out 2021 Teatro Municipal da Guarda, Guarda (PT)

Morte de um caixeiro viajante é um espetáculo integrado na Rede Eunice Ageas, projeto de circulação nacional de espetáculos produzidos e coproduzidos pelo Teatro Nacional D. Maria II, que conta com o apoio do Grupo Ageas Portugal.

