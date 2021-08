Politécnico de Santarém distinguido como Entidade Empregadora Inclusiva

O Politécnico de Santarém foi distinguido novamente em 2021 como “Marca Entidade Empregadora Inclusiva” nesta que já é a 3.ª edição e que se repete de dois em dois anos. Esta menção de excelência, atribuída também em 2019 à Instituição de Ensino Superior, é um “prémio pela inclusão, atribuído a empregadores que contribuam para a implementação de um mercado de trabalho inclusivo”. Este prémio destina-se também às entidades que se distingam por “práticas de referência nos domínios do Recrutamento, desenvolvimento e progressão profissional; manutenção e retoma do emprego; acessibilidades e serviço e relação com a comunidade”.

133 candidatos a marca entidade empregadora inclusiva

Esta iniciativa pretende sensibilizar a opinião pública para as boas práticas dos empregadores, incentivando-os a promover práticas de gestão aberta e inclusiva, favoráveis à igualdade de oportunidade e à integração de pessoas com deficiência e incapacidade, dotando-as de competências ajustadas que promovam o ingresso, reingresso ou permanência no mercado de trabalho.

A 3.ª edição da atribuição desta Menção de Excelência recebeu 133 candidaturas de entidades públicas, privadas e de entidades de economia social (3.º setor).

A decisão de atribuição da Marca é da responsabilidade de um júri, proposto por uma comissão de peritos, designados em cada edição, por despacho do membro do Governo responsável pela área do emprego. A cerimónia de atribuição dos prémios será agendada brevemente.

“Politécnico de Santarém é empregador de Excelência e abre portas à diferença”

Em declarações sobre a atribuição da Menção Honrosa, o presidente do Politécnico de Santarém, João Moutão afirma que “o Politécnico de Santarém é uma Instituição de Ensino Superior que prima por agregar à componente científica e tecnológica dos seus ciclos de formação uma forte componente de formação cívica e cultural”.

“O valor da Inclusão, enquanto matriz identitária da sociedade ocidental em que estamos inseridos, está presente em todas as vertentes do projeto educativo do Politécnico de Santarém, seja em contexto de ensino, seja no âmbito da própria organização ou das atividades e projetos em que se envolve”, refere o presidente do IPS.

“É, por isso, um motivo de grande orgulho para toda a comunidade académica este reconhecimento que nos é feito com a atribuição do selo de Marca Entidade Empregadora Inclusiva 2021 e, sem dúvida, um estímulo e motivação extra para continuarmos a trabalhar e a persistir neste rumo,” conclui João Moutão.

