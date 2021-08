Câmara do Cartaxo atribui fichas de atividades gratuitas a alunos do 1.º ciclo

Os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, que vão frequentar os estabelecimentos de ensino do concelho no próximo ano letivo – 2021/2022 e são beneficiários do escalão I ou II do Apoio Social Escolar, vão receber fichas de atividades gratuitas.

A entrega das fichas ao pais e encarregados de educação vai decorrer no dia 1 de setembro, quarta-feira, das 9h30 às 17h00, no Mercado Municipal do Cartaxo (lojas 12 e 13).

A Câmara Municipal do Cartaxo vai entregar mais de novecentos volumes de fichas de atividades a 232 alunos e alunas do concelho. Estudo do Meio, Língua Portuguesa, Matemática e Inglês, são as áreas para as quais as crianças do 1.º ao 4.º ano do Ensino Básico, vão dispor de fichas de atividades gratuitas – aquisição que representa um apoio às famílias superior a 11 mil euros (11.213,02€).

Os manuais escolares já são assegurados pelo Ministério da Educação, mas as fichas de estudo, essenciais ao trabalho diário das crianças e dos jovens, não são asseguradas pela administração central.

Os pais e encarregados de educação dos(as) alunos(as) beneficiários(as) receberão informação com a data, o local e o horário para receção dos livros de fichas, via sms. A entrega decorrerá cumprindo as recomendações das autoridades de saúde.

