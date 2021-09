Como ferramentas de gestão de PDFs podem ajudar escolas e alunos no novo ano letivo

Entenda como é possível utilizar as ferramentas de gestão de PDFs para auxiliar escolas e alunos

Com o advento da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, diversas esferas da sociedade fizeram modificações a fim de se adaptarem ao novo normal. E um dos setores que mais sofreu com as implicações da pandemia foi a educação, já que as salas de aula presenciais migraram para as salas virtuais, sendo necessária a inserção de todo o corpo escolar, bem como dos alunos e seus familiares, no mundo digital.

Nesse sentido, ferramentas tecnológicas têm sido fundamentais para a otimização do ensino na modalidade remota.

Neste conteúdo, pontuamos a importância da tecnologia para o funcionamento do ensino remoto e como as ferramentas disponíveis podem auxiliar o processo de ensino. Veja como a seguir e boa leitura!

Qual a importância da gestão escolar?

A gestão escolar é o motor que move o funcionamento de uma comunidade de ensino e aprendizagem.

Assim, cada instituição de ensino elabora as políticas de gestão a fim de reger, da melhor forma possível, o andamento da escola.

Dessa forma, é fundamental que essa gestão seja voltada para o crescimento e desenvolvimento dos alunos, objetivando bons resultados como aprovações, conquistas académicas, etc.

Além disso, é imprescindível que a gestão escolar de uma instituição de ensino seja pautada em princípios e valores que preconizam uma educação inclusiva, acolhedora e que busca suscitar o melhor que há no aluno.

Todas as esferas da gestão, desde a gestão pedagógica até à gestão da comunicação, devem convergir em torno do foco central, que é o aperfeiçoamento do educando.

Como a pandemia afetou o ensino?

Para além do caos na saúde e na economia, a pandemia também desencadeou diversos problemas na educação. Ela escancarou deficiências profundas existentes em boa parte das escolas, como o despreparo de muitos professores e também as dificuldades de aprendizagem de muitos alunos.

O ensino remoto trouxe implicações negativas para boa parte da comunidade escolar portuguesa.

A maior parte dos professores não possuía familiaridade com as ferramentas tecnológicas que passaram a substituir as salas de aulas presenciais, e muitos alunos não dispunham de equipamentos que pudessem propiciar o acompanhamento das aulas, como smartphones ou computadores.

Dessa forma, alunos e professores precisaram de encontrar alternativas para dar andamento às aulas, tendo em vista que, em muitos casos, não tiveram suporte da escola, a qual também encontrou dificuldades para continuar a funcionar.

Por esse motivo, o número de serviços de assinatura eletrônica em serviços de educação cresceu, visto que a internet tem sido o principal suporte para muitos discentes.

A pandemia, forçou a inserção ao meio digital de maneira urgente, fazendo com que os professores e os alunos precisassem se adaptar ao ambiente virtual sem preparação prévia.

Neste novo cenário educacional, ferramentas tecnológicas são fundamentais para que as aulas continuem a ser proveitosas e bem apreendidas pelos alunos.

As tecnologias e as suas funcionalidades na educação durante a pandemia

A tecnologia é um importante instrumento para o desenvolvimento de atividades educacionais no período pandémico vigente.

Dispositivos do Google como o Google Meet e o Google Sala de Aula têm sido importantes aliados dos professores para a manutenção das aulas.

O Google Meet proporciona a realização de aulas expositivas por meio das chamadas de vídeo nas quais é possível fazer apresentações de slides e materiais pedagógicos.

O Google Sala de Aula, por sua vez, permite que os professores disponibilizem atividades, exercícios, testes, materiais de apoio, entre outros documentos. A plataforma abriga estes documentos e os alunos podem ter acesso a eles de modo prático e rápido.

Ferramentas de gestão de PDFs para escolas e alunos

Dentre as ferramentas tecnológicas mais benéficas para os alunos e as escolas, estão as ferramentas de gestão de PDFs. Essas ferramentas apresentam diversas vantagens, como veremos a seguir.

Facilitação no registo de atividades

Com o ensino remoto, os livros físicos e os cadernos deram lugar aos documentos PDF. O volume diário de documentos disponibilizados para os alunos é extenso, tendo em vista que são repassadas diversas atividades, conteúdos e materiais a fim de auxiliar o processo de ensino do aluno.

Assim, as ferramentas de gestão de PDFs facilitam o registo das atividades propostas, e permitem que estas atividades sejam organizadas pelos alunos, os quais, por sua vez, conseguem manter o controlo do fluxo de informações recebidas.

Acesso simplificado para os alunos

Dentre as facilidades que a gestão de PDFs apresenta, está também o acesso simples e prático aos documentos.

Os alunos têm acesso aos PDFs de maneira descomplicada, podendo acessá-los a partir de qualquer lugar com apenas um clique. Esta ferramenta otimiza demasiadamente o acesso dos alunos e facilita o seu processo de ensino.

Maior segurança

Mais um dos grandes benefícios que se encontram numa boa ferramenta de gestão de PDFs é a segurança.

Por vir de uma plataforma certificada e devidamente protegida, os alunos poderão ter acesso a um conteúdo de qualidade sem correr o risco de ter o aparelho infetado com algum tipo de vírus ou malware.

Gostou deste conteúdo? Então compartilhe com pessoas interessadas e não deixe de ler mais artigos no nosso site.

