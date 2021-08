Escola Superior de Saúde de Santarém em 1.º lugar nas Licenciaturas de Enfermagem com desemprego zero no país

Há dez cursos de Licenciatura em Enfermagem no país em que os estudantes ficam empregados após a conclusão do curso. E a Escola Superior de Saúde do Politécnico de Santarém ocupa o 1.º lugar, num ranking que avalia as saídas profissionais.

Seguem-se nesta lista a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Portalegre, a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja, a Escola Superior Politécnica de Saúde da Universidade Católica Portuguesa no Porto, a Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, a Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa em Lisboa, a Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa, a Escola Superior de Saúde Egas Moniz, a Escola Superior de Enfermagem S. Francisco das Misericórdias e a Escola Superior de Saúde Atlântica.

A informação é disponibilizada pelo portal Infocursos2021, gerido pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), com o apoio da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).

Neste portal é possível verificar que a taxa de desemprego zero também se estende a outras Licenciaturas nomeadamente à Licenciatura de Engenharia Informática, Gestão e Arquitetura, noutras instituições de ensino superior, que também se destacam neste ranking.

Os dados disponibilizados no portal infocursos indicam a percentagem de diplomados que não conseguiram entrar no mercado de trabalho após conclusão da Licenciatura, estando registados no IEFP. Na análise da taxa de desemprego dos recém-diplomados são também tidos em conta o número de diplomados em determinada licenciatura.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...