Está a arrancar a nova época de futsal do Vitória Clube de Santarém

Os treinos de futsal do Vitória Clube de Santarém já estão a regressar em força na nova época de 2021/22. Numa altura em que infantis, iniciados, juniores e seniores masculinos já realizaram algumas sessões de preparação, o início de Setembro marcará o arranque de todos os escalões lúdicos e competitivos vitorianos, visando encarar uma temporada em que todos esperam voltar a desfrutar em pleno da prática da modalidade, após o longo calvário infligido pela pandemia da COVID-19.

Certificado atualmente em dose dupla como entidade formadora de futsal “4 estrelas” pela Federação Portuguesa de Futebol em Futsal Masculino e Futsal Feminino (mérito partilhado com apenas mais dois clubes em todo o país!), o emblema vitoriano abraçará a 17.ª temporada oficial do seu historial com o estatuto consolidado de 2.º maior clube do País em número de atletas federados na modalidade, numa evidência do enorme dinamismo da sua estrutura e da confiança depositada por cada vez mais atletas e encarregados de educação numa escola de referência na esfera nacional.

Mais uma vez, à imagem do que vem sucedendo nas últimas largas épocas, o Vitória Clube de Santarém disponibilizará todos os escalões etários para a prática do futsal, tanto na vertente masculina, como na feminina: petizes (atletas nascidos em 2015, 2016 e 2017), traquinas (2013 e 2014), benjamins (2011 e 2012), infantis masculinos e femininos (2009 e 2010), iniciados masculinos e femininos (2007 e 2008), juvenis masculinos e femininos (2005 e 2006), juniores masculinos e femininos (2003 e 2004), seniores masculinos e femininos, e veteranos.

Iniciados e Juniores Femininos disputam Campeonatos Nacionais

Com todos os escalões competitivos do clube a encararem a nova época com ânimo e aplicação redobrada, alguns dos principais atrativos para o futsal vitoriano em 2021/22 serão as suas equipas de iniciados e juniores femininos, que participarão nos respetivos Campeonatos Nacionais organizados pela Federação Portuguesa de Futebol, integrando o restrito lote dos maiores do País nestas faixas etárias.

Mais uma oportunidade única de os jovens azuis e brancos ombrearem com os maiores clubes do futsal nacional, como SL Benfica e Sporting CP, sendo que o Vitória está aberto à captação de potenciais reforços, devendo os interessados em exibir as suas qualidades entrar em contacto com os responsáveis vitorianos através de 926633938, vitoriacs@gmail.com ou das páginas oficiais de Facebook e Instagram, numa angariação que se estende naturalmente a todos os restantes escalões de formação.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...