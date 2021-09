Hospital de Santarém instala equipamento de ressonância magnética único no SNS

Entra hoje em funcionamento no Hospital Distrital de Santarém (HDS) um inovador equipamento de ressonância magnética – SIGNA ARCHITECT 3T-, da General Electric, com características únicas no Serviço Nacional de Saúde (SNS). O projeto representa um investimento de 2 milhões e 150 mil euros, financiado em 85% por fundos comunitários.

A diretora do serviço de Imagiologia Dr.ª Isabel Sapeira (esquerda) e a presidente do Conselho de Administração Dr.ª Ana Infante (direita) junto ao novo equipamento que hoje entrou ao serviço.

Equipamento vai evitar deslocações de doentes

Segundo Ana Infante, presidente do Conselho de Administração do HDS, “esta técnica de diagnóstico, considerada atualmente essencial para o tratamento de doentes, vem permitir a internalização destes exames, deixando de ser necessária a deslocação dos nossos utentes a instituições no exterior”, acrescenta a responsável.

Para a responsável, “este investimento representa mais um passo na diferenciação técnica que se perspetiva para este Hospital e vem contribuir para prestarmos cuidados de saúde com maior qualidade aos nossos utentes”.

Novo equipamento vai permitir aumentar exames no HDS

Isabel Sapeira, diretora do Serviço de Imagiologia, realça que a concretização deste projeto “representa uma mais-valia clínica para os utentes e consequente redução em custos financeiros e operacionais inerentes à realização destes exames em outras instituições hospitalares”. Segundo a médica, “a aquisição deste equipamento permite que o Serviço de Imagiologia tenha acesso ao estado da arte em termos de diagnóstico clínico por imagem e vai possibilitar ao HDS aumentar “de forma relevante” o número de exames efetuados no hospital”.

Ressonância magnética topo de gama

A diretora do Serviço de Imagiologia destaca que “o equipamento dispõe de bobinas AIR™ revolucionárias, com um ‘design´ leve e flexível, que oferecem versatibilidade clínica com maior liberdade no posicionamento, maior conforto e cobertura do utente, permitindo a realização de exames de corpo inteiro, bem como todas as características de um equipamento de topo de gama que permitirão dar respostas à população na área da senologia, neurologia avançada com exames funcionais e todas as vertentes da oncologia”.

Isabel Sapeira realça que o equipamento oferece uma qualidade de imagem consistente e reduz o tempo de configuração do exame, sendo que se encontra equipado com um monitor vídeo que permitirá a redução de ansiedade nos pacientes claustrofóbicos.

Hospital de Santarém é centro de referência nas áreas de Senologia e Cancro Colorretal

A médica lembra que o HDS é atualmente Centro de Referência Nacional nas áreas de Senologia e do Cancro Colorretal. Por este motivo, considera imprescindível que o Serviço de Imagiologia seja qualificado com esta nova valência imagiológica, no sentido de manter a excelência operacional e clínica inerente a um Cento de Referência.

“Nos últimos anos, a RM estabeleceu-se a nível global, como técnica imagiológica fundamental a qualquer Serviço de Imagiologia de um Hospital, para isso contribuíram principalmente dois fatores, a versatilidade clínica, representada pela capacidade de diagnóstico diferenciado nas mais variadas áreas clínicas e a ausência de utilização de radiação ionizante na realização de exames da área de Corpo e Neuro com especial enfase na faixa etária pediátrica”, conclui Isabel Sapeira.

A aquisição deste equipamento é mais um dos projetos desenvolvidos pelo Serviço de Imagiologia, que nos últimos 10 anos tem vindo a implementar um plano de inovação e diferenciação tecnológica.

