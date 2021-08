I Open Teqball Caixeiros recebeu 2.ª etapa do Circuito Nacional de Teqball 2021

O Ringue dos Caixeiros foi palco do I Open Teqball Caixeiros, 2.ª etapa do Circuito Nacional de Teqball 2021, que distribui 5000 pontos para o Ranking Nacional, e trouxe a Santarém os melhores atletas do país.

Foram 43 os atletas inscritos, entre os quais estavam Dyego Sousa, internacional português e antigo jogador do Sport Lisboa e Benfica, Alan Cavalcanti, Campeão do Mundo de Futebol de Praia e actual detentor do título nacional na categoria de Singles e João Pinheiro, Campeão Nacional na categoria de Doubles.



A parte da manhã foi reservada para as categorias de Singles e Mixed Doubles (duplas mistas). Nos Singles, João Pinheiro, do Padbol Sintra, terminou no 3.º lugar e viu Luís Santos, da Associação Funsports, levar a melhor sobre Alan Cavalcanti, numa final muito equilibrada, decidida em 3 sets.



Na categoria de Mixed Doubles a expectativa era grande para ver o embate entre Dyego Sousa, que teve como parceira a sua filha, Beatriz Silva, e Alan Cavalcanti e Rafaela Veiga, a dupla que vai representar Portugal no próximo Campeonato do Mundo. Numa final muito renhida e disputada até ao último ponto a vitória sorriu à dupla da Selecção Nacional, Alan e Rafaela, pelos parciais de 12-11 e 12-10.

Da parte da tarde, entraram em acção os Doubles e nem o calor que se fez sentir prejudicou a qualidade e espetacularidade dos encontros. Dionísio Gonçalves e Afonso Cavalheiro, da Academia de Futebol de Ponte de Lima, terminaram no lugar mais baixo do pódio depois de levar a melhor sobre a dupla do Grupo Desportivo Estoril Praia, Guilherme Henriques e Pedro Vicente.

A grande final opôs a dupla surpresa da prova, os estreantes Pedro Lima e César Jesus, da Associação Desportiva de Buarcos, à dupla composta por João Pinheiro, do Padbol Sintra e Mário Costa, da Associação Quarteira Beach Sports. A experiência veio ao de cima e foi fundamental para a vitória, no 3º set, de Pinheiro e Costa, pelos parciais de 12-8, 11-12 e 12-3.

Esta foi das etapas mais competitivas de todo o Circuito, com um nível muito elevado em que muitos dos favoritos ficaram pelo caminho logo na fase de grupos.



O distrito de Santarém teve 14 atletas, alguns deles a competir pela primeira vez, em representação do Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça, Vitória Clube de Santarém, Grupo Desportivo Estoril Praia e GFEC “Caixeiros”.

A dupla dos “Águias”, Luís Cunha e João Atela, depois de um brilhante 3.º lugar na etapa anterior não conseguiu passar da fase de grupos, sendo relegada para o Quadro Complementar, que viria a vencer ao derrotar a dupla do Grupo Recreativo Olival Basto, na final.

Sérgio Fernandes e Renato Bento, do Vitória Clube de Santarém, conseguiram passar a fase de grupos, ficando-se pelos Quartos-de-final.

Carolina Clemente, que representou o GD Estoril Praia, ao lado de Guilherme Henriques, terminou no 4.º lugar na categoria de Mixed Doubles. Todos os outros atletas do distrito não passaram a fase de grupos, nas 3 categorias, sendo relegados para os respectivos Quadros Complementares.

Esta foi a primeira vez que um clube organizou uma etapa do Circuito Nacional de Teqball sem a participação directa da Federação Teqball Portugal.

