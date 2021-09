Jornadas de Cultura de Salvaterra de Magos de 10 a 12 de setembro

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos organiza de 10 a 12 de setembro a 8.ª edição das Jornadas de Cultura com exposições, noite de fados, homenagens, apontamentos musicais, lançamento da VIII edição da Revista Magos, Concurso de Pintura e Desenho ao ar livre, Residência Artística “Valoriz’arte”, Prémio Infante D. Luís às Artes – escultura e pintura, lançamento do livro infantil “Pedro e o Falcão”, entre outras iniciativas.

No dia 10 de setembro (sexta-feira), pelas 21h, terá lugar uma visita guiada às obras de recuperação do retábulo da Capela da Misericórdia de Salvaterra de Magos, que estão a ser realizadas pela Santa Casa da Misericórdia. Na ocasião haverá animação de época e apontamento musical com o contratenor João Paulo Ferreira.

Na Praça da República ou na Igreja Matriz, em Salvaterra de Magos, dependendo das condições meteorológicas, pelas 21.30h, irá decorrer a apresentação da VIII edição da Revista Magos “A vila de Salvaterra de Magos em finais do século XVIII (1755-1800)”, com uma homenagem à Santa Casa da Misericórdia de Salvaterra de Magos e com Fados com Diamantina e António Pinto Basto, acompanhados por guitarra portuguesa e viola de fado.

No sábado, 11 de setembro, 10h, o Mercado Diário de Salvaterra de Magos recebe mais uma iniciativa Praça ComVida, com “Humor na Praça”, venda de artesanato e de produtos locais. Para as 10.30h está marcada na Praça da República, em frente à Câmara Municipal, a apresentação da peça de teatro infantil “Tejo, por um fio” pela companhia de teatro “Aqui há gato”, no âmbito do Plano de Ação “Programação em Rede” da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.

À tarde, 16h, irá decorrer, também na Praça da República, a apresentação e distribuição gratuita do oitavo livro infantil editado pela Câmara Municipal “Pedro e o Falcão”, da autoria da escritora Patrícia Reis com ilustrações de Raquel Marques. Haverá também apontamento musical com Ricardo Neiva e entrega de prémios e diplomas relativos ao Prémio Infante D. Luís às Artes, com visita às exposições.

No Largo da República em Marinhais, pelas 21h, terá lugar uma noite de fados, com José Luís Geadas, Maura Airez e Maria da Nazaré acompanhados por guitarra portuguesa e viola de fado com a presença do saxofonista Ricardo Viegas. Haverá também uma homenagem à fadista de Marinhais Carolina Salvador.

No mesmo local, entre as 21h e as 23h, irá decorrer a apresentação da residência artística “Valoriz’arte”, com a presença de estátuas humanas, no âmbito do Plano de Ação “Programação em Rede”.

No dia 12, domingo, a partir das 9h, pelas ruas de Salvaterra de Magos, decorrerá o Concurso de Desenho e Pintura ao ar livre – “Pintar Salvaterra” e a Falcoaria Real (10h) recebe mais um Curso de Iniciação à Falcoaria, organizado pela Associação Portuguesa de Falcoaria.

Para as 16h, também na Falcoaria Real, está marcada a entrega de diplomas de participação e de prémios do Concurso “Pintar Salvaterra”, com apontamento musical “A 4 Mãos”, com João Pedro Casinhas e Francisco Sousa. Será ainda inaugurada a exposição “Salvaterra em Papel” de Raquel Marques, ilustradora do livro infantil “Pedro e o Falcão”.

Serão cumpridas as normas de segurança definidas pela Direção-Geral da Saúde.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...