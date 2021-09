LabMóvel no Concelho de Azambuja, de 1 a 3 de setembro, para promover a ciência, a inovação e o sucesso escolar

Entre os dias 1 e 3 de setembro, o Município de Azambuja, volta a receber o LabMóvel – Laboratório Móvel de Inovação, sob o mote “Cientistas da Lezíria”, com o objetivo de promover a ciência, a inovação e o sucesso escolar entre os participantes nas Férias Ativas e Férias AAAF – Atividades de Animação e Apoio à Família, que se encontram a decorrer no concelho.

Neste “Summer Roadshow 2021”, serão dinamizadas atividades ligadas à ciência e à robótica, através da EMIC – Equipa Multidisciplinar de Intervenção Comunitária do Município de Azambuja que irá promover a atividade lúdica “Brincar com a Ciência”, incentivando os mais novos à descoberta e à experimentação prática.

No dia 1 de setembro, o autocarro transformado em LabMóvel irá receber as crianças inscritas nas AAAF do Jardim de Infância de Vale Aveiras, JI de Alcoentre e JI de Manique do Intendente.

No dia 2, irá circular até ao Parque Rural Tambor, em Aveiras de Cima, onde se encontram a decorrer as Férias Ativas Verão 2021, com jovens dos 6 aos 14 anos.

Dia 3, a última paragem do LabMóvel será destinada aos alunos inscritos nas AAAF do Pré-escolar da Escola Boavida Canada e do JI de Vila Nova da Rainha.

Neste laboratório de aprendizagem, os participantes irão encontrar diversas áreas de trabalho, tais como ciências, robótica e drones, entre outras. Através da experimentação pretende-se estimular a inovação e a criatividade, aliando as tecnologias às ciências. Deste modo, tenciona-se incentivar as aprendizagens por meio de experiências práticas e promover o desenvolvimento de capacidades, tais como pensamento crítico, criatividade, colaboração, resolução de problemas, comunicação, responsabilidade, autoconfiança, literacia digital e o empreendedorismo.

O Laboratório Móvel de Inovação e Aprendizagens pela Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (CTEM) é uma das ferramentas do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar da Lezíria do Tejo (PiiCiE LT) a que Azambuja está associado. O plano é cofinanciado pelo Fundo Social Europeu (Portugal 2020/Alentejo 2020) e este “LabMóvel” consiste num autocarro transformado, que vai disponibilizar um conjunto de tecnologia importante para a educação, na sua vertente lúdica e pedagógica.

Recorde-se que o PiiCiE LT, promovido pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) e cofinanciado pelo Fundo Social Europeu (Portugal 2020/Alentejo 2020), visa a promoção do sucesso escolar através da implementação de ações integradas num modelo de Educação Positiva e Educação pela Inovação, com o objetivo de potenciar a melhoria dos resultados escolares e das práticas pedagógicas, e contribuir para a igualdade de oportunidades e construção de uma escola de qualidade, autónoma, criativa e inovadora.

