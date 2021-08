Provar Portugal na Restauração de Santarém – Uma viagem às iguarias transmontanas com a visita do “Académico” ao “Ó Balcão”

A iniciativa “Provar Portugal na Restauração de Santarém” dá a conhecer, no próximo encontro a 7 de setembro, os sabores de Trás-os-Montes, à mesa do restaurante escalabitano “Ó Balcão”. A degustação de iguarias gastronómicas terá como protagonista um menu repleto de sabores da região de Trás-os-Montes, desde a clássica Sopa Transmontana ao Pudim de Castanhas.

Restaurante Ó Balcão

O restaurante “Ó Balcão” apresenta-se como um espaço de valorização do património cultural e gastronómico do Ribatejo, cuja missão se alicerça na valorização dos produtos, sabores e tradições ribatejanas. Em funcionamento desde 2015, o Ó Balcão, reinventado pelo seu Chef Rodrigo Castelo, foi agraciado, entre outras distinções, com o ‘Bib Gourmand’ no Guia Michelin Espanha e Portugal 2020.

Chef Rodrigo Castelo

De Trás-Os-Montes surge o Académico, com porta aberta desde agosto de 1994 e considerado uma referência no ramo da restauração em Bragança. Aposta numa ampla oferta de sabores e iguarias transmontanas, com destaque para a Carne Mirandesa, que, ao longo dos anos, têm vindo a ser dados a conhecer em diversos certames gastronómicos, nacionais e internacionais. É o seu anfitrião, Nuno Machado, filho do fundador António Manuel Machado, o responsável por levar o restaurante a diversas feiras, eventos e festivais gastronómicos.

Ó Balcão recebe o restaurante transmontano Académico

O encontro entre as duas Casas ocorre no âmbito das celebrações dos 40 anos do Festival Nacional de Gastronomia no qual, e até 21 de setembro, restaurantes representativos das diversas regiões do país visitam Santarém, dando a provar as suas iguarias em parceira com a restauração local, tendo em vista a promoção do Município e da Viver Santarém.

O próximo evento terá lugar no dia 21 de setembro, em que o restaurante Digusto recebe restaurante O Torres de Vila Verde.

