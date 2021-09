20Bet Portugal Casino

A 20bet é uma plataforma que combina apostas desportivas e casino online e foi lançada em 2020. É administrada pela TechSolutions Group N.V. e possui a licença de Curaçao. No geral, diríamos que este site é um lugar seguro para jogar.

O relativamente novo casino online hospeda uma grande variedade de jogos interessantes. Tem um pouco de tudo: slots, jogos de mesa, vídeo poker, raspadinhas, keno e títulos de casino ao vivo. A marca oferece os jogos de mais de 65 estúdios de software diferentes. Essa lista inclui grandes nomes como NetEnt, Red Tiger ou Microgaming. Quase todos os títulos podem ser experimentados nas versões desktop e móvel do casino.

A secção de apostas desportivas também é bastante ampla, com mais de 20 desportos disponíveis e grande número de mercados, especialmente nos eventos de futebol. Além disso, pode reivindicar vários bónus no site, bem como participar do programa VIP.

A 20bet Portugal parece um site muito promissor para jogadores portugueses. Certamente tem potencial para ser uma das plataformas com a melhor classificação.

20Bet Casino

Os casinos online competem em todas as frentes. No entanto, a categoria mais importante para atrair os clientes são os jogos disponíveis. Os apostadores adoram diversidade de opções e as marcas têm que oferecer muitos jogos se quiserem ter sucesso. O 20Bet casino dispõe de mais de 4 mil títulos para jogar. O site apresenta todos os tipos de slots, jogos de mesa e títulos de casino ao vivo.

No entanto, também oferece jogos menos populares, como raspadinhas e vídeo póquer. Se quiser muitas opções para escolher, definitivamente recomendamos conferir este site.

A 20bet tem o site que é fácil de navegar e ajuda a guiá-lo para diferentes categorias de jogos, além de destacar os títulos mais populares em cada uma. Também é possível selecionar os jogos por estúdio, a lista de fornecedores inclui:

Endorphina Booongo ELK Amatic Fugaso Microgaming iSoftBet NetEnt Play’n Go Rabcat Wazdan Yggdrasil

Os jogos menos populares, como raspadinhas, keno e vídeo póquer, podem ser encontradas na categoria ‘Outros’.

Live Casino 20Bet

O casino ao vivo tem a sua própria página. Isso torna a navegação muito mais fácil. Cada tipo de jogo de casino tem sua categoria na guia. Isso facilita a pesquisa, pois pode filtrar por jogos de blackjack, roleta, póquer e bacará.

Se estiver interessado em outros jogos de casino ao vivo, pode abrir a categoria ‘Outro’. Aqui, encontrará os jogos como Adventures Beyond Wonderland, Crazy Time, Monopoly Live, Mega Wheel e muito mais.

Os fornecedores de software disponíveis na secção de dealer ao vivo da 20bet app incluem Evolution, Playtech, Ezugi, Authentic Gaming, Vivo Gaming e vários outros. O 20Bet casino está bem classificado nessa área, pois a maioria dos concorrentes oferece apenas um ou dois provedores de software de casino ao vivo.

Apostas Desportivas 20Bet

A marca apresenta uma ampla gama de modalidades desportivas. A lista completa de disciplinas e eventos pode ser conferida no lado esquerdo da tela.

No topo da lista são exibidos os campeonatos de futebol mais populares, a seguir, encontrará os eventos principais, os desportos populares e outras disciplinas. As modalidades apresentadas na 20Bet incluem:

Futebol Ténis Hóquei no gelo Voleibol Beisebol Basquetebol Críquete Badminton Ténis de mesa Handebol MMA Boxe Snooker Futebol americano eSports Dardos

O futebol continua sendo o desporto em destaque na 20bet portugal, com mais de 800 eventos nacionais e internacionais incluídos na lista.

Apostas ao vivo

Os apostadores vão gostar da secção ‘Ao vivo’ da 20Bet. Pode assistir os eventos em direto através do live steam e fazer as apostas tanto do computador, como do telemóvel. Os jogadores podem fazer apostas simples ou múltiplas nos eventos desportivos de sua escolha. As probabilidades e mercados são atualizadas continuamente.

A lista das modalidades desportivas disponíveis é ampla e contém os desportos disponibilizados no pré-jogo. Os eventos de futebol possuem mais de 200mercados de apostas como 1×2, golos, handicap, intervalo/final do jogo, combo e outros.

Além disso, pode usar a secção ‘Previsão’, onde poderá apostar nos próximos eventos e receber o bónus por adivinhar com sucesso os resultados de 10 jogos selecionados pela empresa.

Registo na 20Bet

Para desfrutar de todos os recursos, jogos e apostas desportivas da 20bet é preciso se registar.

Ao entrar na página inicial da plataforma, clique no botão ‘Registar’. Na janela que abrirá tem de escolher o bónus (desportos – até 100 euros, casino – 120 euros + 120 RG ou sem bónus) e fornecer o seu e-mail e palavra-passe. Na segunda etapa de registo deverá escolher a moeda, inserir o seu nome e apelido e data de nascimento. Depois disso, precisa de fornecer os dados da morada e número de telefone. Pronto! Clique no botão ‘Enviar’ e a sua conta será criada.

Bónus 20Bet

Como já mencionamos no texto acima, existem dois bónus de inscrição – um para desportos e outro para casino.

100% até 120 €

Faça o registo e depósito mínimo de 10 euros, aposte o valor depositado 5x em apostas simples com probabilidades 1.5 (ou superiores) ou múltiplas com odds de 1.7 e superiores. Receberá até 100 euros para apostas desportivas.

120 € + 120 Rodadas grátis

Os novos jogadores recebem um bónus de casino de duas partes por se inscreverem na 20bet. Ambas as promoções têm um bónus de depósito e rodadas grátis para jogos de casino específicos. O primeiro depósito deve ser de 100% até o máximo de 120 euros. Também ganhará 120 rodadas grátis para Elvis Frog em Vegas.

O segundo bônus é 50% de depósito até 100 euros + 50 rodadas grátis para Great Rhino Megaways. Insira o código de bónus ‘2DEP’ ao reivindicar a segunda oferta.

O bónus é concedido instantaneamente, enquanto as rodadas grátis são adicionadas com um conjunto de 30 por dia. Com o seu segundo depósito receberá 25 rodadas grátis imediatamente e mais 25 no dia seguinte.

Tanto as rodadas grátis quanto o dinheiro estão sujeitas a um requisito de aposta de 40 vezes. A aposta máxima não pode exceder 5 euros.

