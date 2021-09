Atiradores da Casa do Benfica de Santarém no Open de Tiro da Zona Centro

Decorreu no passado fim de semana, 28 e 29 de agosto o Open de Tiro da zona Centro. O segundo dia de prova contou para o Campeonato Nacional de Field Target, sendo a 5ª prova.



Este evento foi realizado na Abrunheira – Montemor-o-Novo e contou com atletas Nacionais e Espanhóis. A Casa do Benfica em Santarém (CBS) esteve presente com os seus atletas.

No Open concorreram os atletas da CBS Gonçalo Cândida e Alexandre Fernandes. Na classe PCP Internacional Gonçalo Cândida classificou-se na 7.ª posição com 76 acertos. 37 no primeiro dia e 39 no segundo dia.

Alexandre Fernandes concorreu em PCP 24 Joules ficando na 4.ª posição com 45 acertos. 19 no primeiro dia e 26 no segundo dia.

O segundo dia do Open contou para o campeonato nacional de Field Target com os atletas da CBS a concorreram nas 3 disciplinas. Springer, PCP Internacional e PCP 24 Joules.

Em Springer, Bruno Silva classificou-se no 5.º lugar com 39 acertos. Fernando Silva classificou-se no 9.º lugar com 36 acertos e Joaquim Batista classificou-se no 12.º lugar com 26 acertos.

Em PCP Internacional, Gonçalo Cândida Classificou-se no 9.º lugar com 37 acertos.

Em PCP 24 Joules, Alexandre Fernandes terminou na 4.ª Posição com 26 acertos.

