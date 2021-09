CDU fez apresentação pública da candidatura autárquica no concelho de Rio Maior

A CDU – Coligação Democrática Unitária fez a apresentação pública da candidatura aos órgãos Municipais e Freguesias do Concelho de Rio Maior na Praça do Comércio.

A apresentação começou com o fadista riomaiorense e também candidato à Assembleia de Freguesia de Alcobertas José Neves, a cantar 3 fados, um dos quais, o conhecido hino de Rio Maior que muito sensibilizou os presentes.

Candidato fadista a abrir a sessão

Na mesa, estavam presentes os partidos que constituem a CDU, pelo PCP, António Filipe, membro do Comité Central e deputado na Assembleia da República eleito pelo distrito de Santarém; Sónia Colaço, pelo PEV, membro da Executiva Nacional e assessora do grupo parlamentar; e António Neto, da direção Nacional da Intervenção Democrática.

Na intervenção de António Neto, foi realçado o papel determinante que os independentes têm no projeto da CDU, tendo referido que os elementos sem filiação partidária que compõem as equipas da CDU no Concelho são perto de 90% dos candidatos, exemplo vivo da participação cidadã no projecto da CDU.

Sonia Colaço referiu a prioridade de colocar na agenda as questões ambientais e as alterações climáticas, descarbonização e as políticas autárquicas amigas do ambiente com a redução da pegada ecológica, com a gestão pública da água e a reciclagem envolvendo todos para garantir o futuro das próximas gerações.

António Filipe relembra as iniciativas parlamentares que foram tomadas pelo PCP sobre o Concelho de Rio Maior, entre as quais destacou a proposta de criação da segunda unidade de saúde familiar, a exigência de mais médicos e enfermeiros de família para os centros de saúde e extensões. Fez referência à pouca qualidade dos serviços de telecomunicações por todo o Concelho. Falou das questões ambientais relativas à poluição das suiniculturas, dos rios e das linhas de água. Relembrou que as freguesias extintas nesta eleição ainda não foram repostas, porque na Assembleia da República o PS, PSD, CDS e seus sucedâneos votaram contra a proposta de lei do PCP da reposição imediata.

As propostas que a CDU conseguiu aprovar para Rio Maior

António Filipe destacou as propostas já aprovadas na Assembleia da República, de classificação das Marinhas do Sal como património geológico e cultural de interesse nacional e do complexo da Mina do Espadanal de património arqueológico industrial de interesse público.

O deputado salientou ainda a construção da residência de estudantes da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, que esteve esquecida durante quase 15 anos pelos governos e forças partidárias, exceto pelo PCP. Ter-se conseguido aprovar na Assembleia da República as verbas em orçamento no valor de mais de um milhão e oitocentos mil euros, que já foram transferidas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia para o Instituto Politécnico de Santarém, o que permitiu que já estejam abertos os concursos públicos para a construção da residência de estudantes. Agradeceu o empenho e envolvimento de todos, das direções do IPS e da ESDRM, alunos e comunidade.

O candidato a Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, Augusto Figueiredo enalteceu a honra e orgulho em voltar a ser candidato, demonstrando que a sua postura será a de sempre, servir a causa pública e nunca se servir dela. Mostrou-se orgulhoso pela excelência da qualidade dos candidatos que integram as candidaturas da CDU aos órgãos Municipais e Freguesias no Concelho de Rio Maior.

Os candidatos à Câmara de Rio Maior

Apresentou o seu número dois para Executivo Municipal, Luís Cid, atual diretor e professor da Escola Superior de Desporto de Rio Maior; em terceiro, a Engenheira Química Liliana Alonso, especialista na área das areias e estudiosa dos assuntos relacionados com o geoparque; em quarto lugar a enfermeira Dulce Vicente com a experiência na área nos cuidados primários de saúde; em quinto o investigador biólogo Gilberto Bento da área do ambiente, das alterações climáticas e das políticas públicas para o desenvolvimento sustentável; em sexto da lista Inês Santos, delegada sindical numa das maiores empresas do Concelho e dirigente sindical da união de sindicatos do distrito de Santarém; em sétimo Carolina Domingos, jovem solicitadora estagiária.

Os candidatos à Assembleia Municipal

Na Assembleia Municipal referiu o jovem cabeça de lista, Luís Bento, licenciado em Ciência Política; em segundo lugar, a atual líder da bancada da CDU na Assembleia Municipal de Rio Maior, a experiente jurista Antónia Falcão; em terceiro lugar, o engenheiro Bruno Rodrigues, delegado sindical de uma grande empresa de bebidas do distrito de Santarém; em quarto lugar a enfermeira Patrícia Vaqueiro especialista em cuidados primários à comunidade; e em quinto lugar o João Verde da Costa, histórico militante da concelhia do PCP e experiente autarca.

Acentuou o valor das equipas candidatas às Assembleias de Freguesia do Concelho, a renovação, o rejuvenescimento, a participação das mulheres e dos candidatos sem filiação partidária. Apresentou as equipas como, de grande competência, trabalho e honestidade que colocaram os interesses das pessoas e a resolução dos problemas nas suas terras como único foco da sua atividade autárquica.

Para Augusto Figueiredo, o projeto CDU é inovador e distintivo de todas as forças partidárias concorrentes nestas eleições, porque o único foco da sua prática está assente nas pessoas, na resolução dos seus problemas e na melhoria da sua qualidade de vida e bem estar.

“Praticaremos uma gestão autárquica democrática, participada, de proximidade, permanentemente contra as clientelas, os amiguismos, os compadrios, a corrupção e com informação clara e regular aos munícipes”, afirma o candidato, prometendo valorizar permanentemente os trabalhadores da autarquia, condições de trabalho e os seus direitos.

Programa da CDU será apresentado dia 10 de setembro

Sobre o programa da CDU, que será apresentado na integra no dia 10 de Setembro, falou dos compromissos quanto ao geoparque, rede de creches, atividade física para todos e para toda a vida, de um investimento público relevante na habitação que vai desde o arrendamento até aos bairros sociais, passando pelas urbanizações públicas para habitação a custos controlados, da mobilidade e acessibilidades com a criação de circuitos e autocarros urbanos e interurbanos ecológicos, melhoria da rede viária do Concelho, da conclusão do saneamento básico, dos serviços públicos de qualidade para todos em particular a saúde, do desenvolvimento social, económico, cultural, ambiental, das políticas de inclusão e até dos direitos e proteção dos animais de companhia, apoio ao movimento associativo e potenciar as candidaturas às diversas áreas do plano de recuperação e resiliência.

Referiu ainda, que nos compromissos da CDU, as Freguesias serão o pilar determinante para a redução das assimetrias entre a cidade e o mundo rural, através da reforço da delegação de competências e dos contratos interadministrativos com a criação de um gabinete técnico de apoio às Freguesias e um parque de máquinas para apoio e gerido pelos Presidentes de Junta. Deu ênfase à continuação da reivindicação da reposição das oito freguesias extintas no Concelho.

A devolução dos baldios aos compartes, será uma linha de atuação estratégica dos compromissos da CDU. Bem como a criação de um serviço público de cultura para todos e a constituição de um conservatório de música para todo o Concelho de Rio Maior.

Jerónimo de Sousa em Rio maior no dia 25 de setembro

Em 45 anos de poder local democrático, é a primeira vez que um secretário geral do PCP, Jerónimo de Sousa, vem a Rio Maior participar na campanha eleitoral pela CDU, no dia 21 de Setembro.

