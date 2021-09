Começa hoje mais uma edição virtual da Feira Empresarial da Região de Santarém – FERSANT Digital com 200 empresas e 1476 artigos em exposição

Iniciou hoje mais uma edição virtual da FERSANT – Feira Empresarial da Região de Santarém, certame online que pretende promover o tecido empresarial regional, seus produtos e serviços. A feira arrancou com a participação de 200 empresas e entidades e a exposição de 1476 produtos e serviços do Ribatejo de diversos setores de atividade.

Com o objetivo de promover a economia das suas empresas associadas, bem como do tecido económico da região, a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém dinamiza, a partir de hoje e durante todo o mês de setembro, mais uma edição virtual da FERSANT – Feira Empresarial da Região de Santarém. O certame iniciou às 10:00, com a participação de 200 empresas e entidades, que somam na montra virtual do certame, 1476 produtos e serviços em exposição, de diversos setores de atividade, destacando-se a área alimentar, artes gráficas, comércio, construção civil, consultoria, indústria, informática, marketing, restauração, saúde, serviços, social e turismo.

Esta é já a terceira edição virtual da FERSANT, certame com mais de 30 anos de história a promover o tecido empresarial regional: depois de ter realizado uma primeira edição da FERSANT Digital em 2020, fruto do cancelamento dos certames presenciais, e uma segunda edição, em junho passado, em paralelo com a edição presencial do evento – exclusiva para empresas expositoras –, a NERSANT decidiu promover uma terceira edição virtual do evento, com o objetivo de reunir de forma abrangente o tecido empresarial do distrito de Santarém e de todo o Ribatejo, como forma de promover a economia regional, as suas empresas, produtos e serviços.

No certame, a decorrer na plataforma de negócios da associação, Compro no Ribatejo, cada participante tem um espaço digital próprio onde dá a conhecer o seu catálogo, podendo receber, através da plataforma, pedidos de informação e adjudicações de produtos ou serviços. Para além do espaço da feira, as empresas e entidades participantes vão, ao longo do certame, ter a oportunidade de apresentar a sua atividade, produtos e serviços, em seminários online promovidos pela NERSANT, direcionados não só para as empresas expositoras, mas para o público em geral.

A FERSANT Digital pretende, desta forma, ser uma montra da economia do Ribatejo, incentivando aos negócios na região. O certame é de acesso livre e pode ser visitado em https://compronoribatejo.pt/feira/xxxii-fersant-2021-digital.

Os interessados em participar na FERSANT Digital ainda podem juntar-se ao certame, bastando para tal solicitar mais informações ou esclarecimentos junto do Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da associação através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 507. Os sócios da NERSANT com quotização regularizada podem participar no certame com condições especiais.

