Escola Municipal de Futebol de Vila Nova da Barquinha abre inscrições

Estão abertas a partir de hoje (1 de setembro) as inscrições para o novo ano letivo da Escola Municipal de Futebol (EMF) de Vila Nova da Barquinha, que podem ser feitas no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha (249720358) das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30, ou no Parque Desportivo Municipal de Atalaia a partir do dia 18 de setembro.

As atividades iniciam-se no dia 15, com a realização de uma reunião de apresentação no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, pelas 18h.

O início dos treinos têm início agendado para o dia 18 de setembro.

As atividades irão funcionar tendo em conta o Plano de Contingência COVID – 19 preparado para o contexto de treino, onde constam todas as medidas e procedimentos a praticar na Escola, como forma de salvaguardar os atletas e o staff da EMF.

Criada em 2010, com uma média de 100 praticantes anuais, a EMF destina-se a crianças dos 5 aos 14 anos de ambos os sexos, e funciona nas instalações do Parque Desportivo Municipal de Atalaia, com treinos às quartas e sábados.

As aulas são orientadas por Professores Licenciados em Educação Física e Desporto, com especialidade em ensino/treino de futebol.

A EMF oferece outras atividades aos alunos, entre as quais torneios, visitas, férias desportivas, e atividades complementares para adultos.

