PAN Santarém promove ciclo de webinars dedicados ao Ambiente

A Distrital de Santarém do PAN – Pessoas-Animais-Natureza inicia hoje quinta-feira dia 2 de setembro, um ciclo de webinars intitulado: Ambiente às Quintas, com convidados de “Bom Ambiente” e com “Bom Ambiente”. Estes webinars visam tocar temas pertinentes e atuais e informar a população em geral sobre problemas que nos afetam a todos, relacionados com o meio ambiente.

Veja aqui o primeiro do ciclo de quatro Webinares que se realizarão todas as quintas-feiras do mês de Setembro, até dia 23, através da Distrital PAN de Santarém:

As conversas terão como convidados vários especialistas apartidários que partilharão o seu ponto de vista técnico.



“Estes webinars são para todas as pessoas, independentemente do partido, pois os nossos problemas ambientais não têm partido”, refere Rita Lopes, a mediadora destes webinars.



A pertinência deste tema vem no seguimento da Moção “Pelos rios livres” apresentada pela Distrital de Santarém no Congresso do partido PAN, visando uma acção prioritária quanto aos rios e à água. Nesta Moção, podemos ler:

“Com a crise climática que nos assola e o aumento da frequência e duração dos períodos de seca extrema, a escassez de água potável nas áreas secas do planeta tais como o sul de Portugal, ficará ainda mais evidente e por isso é urgente ter uma gestão e preservação eficientes da água superficial e de subsolo, monitorizando a sua qualidade e quantidade.”



Este ciclo decorrerá todas as quintas-feiras, durante o mês de Setembro, pelas 21horas, com a duração de cerca de hora e meia, iniciando com a temática – Rios Livres e água: o exemplo do Tejo.

O link para aceder a estes webinars está disponível na página do facebook da distrital do PAN e o programa dos restantes será disponibilizado atempadamente.

