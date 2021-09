Candidato mais jovem à Câmara de Santarém quer resolver “estagnação” com ideias liberais

Bebeu o “bichinho da política” com o pai, presidente de junta pelo PSD, mas foi na Iniciativa Liberal (IL) que Marcos Gomes se inscreveu, tornando-se no mais jovem candidato à Câmara de Santarém nas eleições de 26 de setembro.

Com 24 anos, o jovem gestor de produto não esconde o amor à cidade onde cresceu, estudou e vive nem se conforma com a “estagnação” de um concelho que, disse à Lusa, “não é justificável numa cidade que tem muitas possibilidades de crescimento”.

“Encontrei um grupo que concorda comigo e foi isso que acabou por reforçar esta candidatura”, disse, salientando que Santarém, pela sua proximidade a Lisboa, se torna “altamente viável, não só para fixar pessoas, mas também empresas”, até pelas infraestruturas rodoviárias que possui.

Para Marcos Gomes, a estagnação não é apenas económica, mas também social, já que o concelho regista um elevado índice de envelhecimento, o que “é dramático”.

“É isso que queremos combater”, declarou, apontando três apostas fortes do seu programa: a desburocratização, a redução da carga fiscal e a criação de incentivos ao investimento no concelho, a que acrescenta uma aposta na mobilidade.

Filho do presidente da Junta de Freguesia de Almoster, o social-democrata João Neves, Marcos Gomes cresceu nessa zona rural do concelho, tendo feito todo o ciclo de estudos, até à licenciatura em Gestão de Empresas, em Santarém (está a terminar um mestrado em Controlo de Gestão em Leiria), fazendo diariamente cerca de 80 quilómetros, desde há dois anos, para trabalhar, como gestor de produto, em Alcanena.

Matheus de Paula Costa, fundador da IL, coordenador dos Jovens Liberais e do núcleo distrital de Santarém do partido, define Marcos Gomes como um jovem de “ideias maduras” e que começou cedo a viver de forma independente, qualidades que apreciou desde que o conheceu, num evento realizado em Santarém depois das legislativas de 2019.

“É uma pessoa confiável, com opiniões muito precisas, fundamentadas”, disse, salientando que, na relação pessoal que se estabeleceu, Marcos, um ano mais novo, se tornou num “bom amigo”.

Declarando-se confiante de que a IL conseguirá “marcar presença” nos órgãos autárquicos escalabitanos, seja no executivo com Marcos Gomes, seja na Assembleia Municipal, para a qual o partido candidata o ainda mais jovem João Gomes (18 anos), Matheus Costa salienta a “qualidade” dos candidatos e o contributo que podem dar para mostrar a visão liberal e as ideias que podem contribuir para mudar, para melhor, a vida dos escalabitanos.

Entre as medidas propostas pela IL para Santarém contam-se o abaixamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), porque 0,418% é “altíssimo” e “atrasa o desenvolvimento da cidade”, e da parcela do Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS) dos atuais 5% para 3%, bem como da Derrama para 1%, isentando as empresas com volume de negócios inferior a 150.000 euros, para tornar o concelho “mais competitivo e atrativo”.

“Simplificar, digitalizar e desburocratizar a câmara, de forma a tornar Santarém numa cidade em que valha a pena investir e estabelecer negócios”, é outra das propostas, já que, afirma a candidatura, “a transparência e o escrutínio são características importantes de uma autarquia liberal”.

Marcos Gomes foi o oitavo candidato a apresentar-se para as eleições autárquicas de 26 de setembro na capital do distrito.

Apresentam-se, ainda, o atual presidente do município, Ricardo Gonçalves (PSD), que se candidata a um terceiro mandato, os deputados à Assembleia da República Manuel Afonso (PS) e Fabíola Cardoso (BE), o médico comunista André Gomes (CDU), o líder nacional do Chega Pedro Frazão, o técnico de recursos humanos Alexandre Paulo (CDS-PP) e a docente de informática e robótica Rita Lopes (PAN).

Em 2017, o PSD, liderado por Ricardo Gonçalves, conquistou cinco dos nove mandatos (43,2%), sendo os restantes quatro eleitos do PS (34,1%), numa eleição em que votaram 27.776 eleitores dos 51.718 que se encontravam registados.

Com 18 freguesias, Santarém tem, segundo os dados provisórios dos Censos de 2021, 58.770 residentes (62.200 nos Censos de 2011). Para as eleições deste ano estão registados 50.828 eleitores.

