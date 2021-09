Espeleólogos exigem “reformulação profunda” da proposta de gestão do PNSAC

A Federação Portuguesa de Espeleologia (FPE) considera que há “falhas graves” no Programa Especial do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PEPNSAC) que, a ser aprovado, vão conduzir a “maiores riscos para os visitantes” e “menor grau de proteção das grutas”.

Num parecer oficial enviado ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e hoje divulgado, a FPE critica o conteúdo do programa e do regulamento de gestão, atualmente em fase de consulta pública, considerando que “enfermam de falhas graves”, tanto “ao nível doutrinário, quer técnico”, especificamente no que diz respeito à “proteção do património cársico e subterrâneo e à gestão da atividade espeleológica”.

A FEP lamenta que, no documento, se confunda espeleologia, que trata da “exploração e estudo das grutas e cavidades similares”, com espeleísmo, a “visitação de grutas para fins lúdicos e desportivos”.

“Só os espeleólogos têm a formação ética, técnica e científica para dirigir este tipo de atividade [a visitação de grutas]”, frisa a instituição criada em 1986 e que congrega 19 associações ligadas à espeleologia.

O documento proposto para gestão do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) apresenta “uma abordagem de mero controlo administrativo e condicionante da atividade espeleológica”, impondo “restrições sem sentido” aos espeleólogos, reduzindo a monitorização das grutas a “apenas mais uma atividade desportiva ou turística”.

“Em contraste”, lê-se no parecer, as dimensões, “essas sim essenciais”, de proteção dos ecossistemas cavernícolas e da segurança dos visitantes, “são lamentavelmente menosprezadas” no PEPNSAC.

A ser aprovado como está, a FEP teme que o programa conduza “inevitavelmente a maiores riscos para os visitantes, menor grau de proteção das grutas e redução da atividade espeleológica”.

“O carso dentro do PNSAC perderá assim os seus exploradores e principais protetores”, alerta a federação, que exige a “reformulação profunda” do PEPNSAC, “tanto na necessidade de colaboração com as organizações da sociedade civil – em especial a comunidade espeleológica”, como para “corrigir múltiplos aspetos técnicos que garantam maior segurança no acesso às grutas e maior nível de proteção dos ecossistemas cavernícolas”.

O PNSAC foi criado em 1979 e contempla uma área protegida de cerca de 39 mil hectares, um território enquadrado no Maciço Calcário Estremenho. O parque natural abarca as serras de Aire, Candeeiros e os planaltos de Santo António e São Mamede e faz parte dos concelhos de Alcobaça, Porto de Mós, no distrito de Leiria, e de Alcanena, Rio Maior, Torres Novas, Santarém e Ourém, no distrito de Santarém.

Críticas ao plano do PNSAC

A Federação Portuguesa de Espeleologia exige uma “reformulação profunda” do Programa Especial do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PEPNSAC), criticando as “restrições sem sentido à atividade espeleológica” e o “menosprezo” pela “proteção dos ecossistemas cavernícolas”.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Espeleologia (FPE) afirma que, no âmbito da consulta pública do documento, entregou um parecer ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e expôs as suas críticas ao regulamento de gestão do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) numa reunião com aquele órgão, realizada na passada terça-feira.

Nessa reunião, o ICNF “comprometeu-se a analisar e discutir” o parecer e a realizar reuniões de trabalho para “melhorar e adaptar o regulamento de gestão à realidade da Espeleologia em Portugal”, afirma a FPE.

A FPE considera que o programa, em particular o seu regulamento de gestão, apresentam “falhas graves” quanto à proteção do património cársico e subterrâneo e à atividade espeleológica, ao confundir a espeleologia, que se dedica à exploração e estudo das grutas, com espelelísmo, ou seja, a visitação lúdica e desportiva.

Criticando a imposição de “restrições sem sentido à atividade espeleológica”, a FPE afirma, igualmente, que são “menosprezadas” as dimensões “essenciais” de proteção dos sistemas cavernícolas e da segurança dos visitantes.

“A aprovação do PEPNSAC, na redação proposta, conduzirá inevitavelmente a maiores riscos para os visitantes, menor grau de proteção das grutas e redução da atividade espeleológica. O carso dentro do PNSAC perderá assim os seus exploradores e principais protetores”, afirma.

A federação reclama uma “reformulação profunda”, tanto na “necessidade de colaboração com as organizações da sociedade civil (em especial a comunidade espeleológica), como na necessidade de corrigir múltiplos aspetos técnicos que garantam maior segurança no acesso às grutas e maior nível de proteção dos ecossistemas cavernícolas”.

No documento remetido ao ICNF, a FPE afirma que são conhecidas em Portugal mais de 3.000 grutas, 823 das quais já registadas no seu Cadastro Nacional de Cavidades.

Por outro lado, desde a regulamentação do seu sistema de ensino, em 1991, a FPE “formou e credenciou 1.089 espeleólogos”, tendo, desde 2001, um sistema de seguros de acidentes pessoais para a espeleologia, “com índices de sinistralidade notavelmente baixos”.

A FPE, que reúne 19 das 23 associações que no país se dedicam à espeleologia, afirma que, em 2020, tutelava 198 espeleólogos federados ativos, sublinhando que a maioria das grutas foram descobertas por espeleólogos e “quase todas exploradas por equipas 100% voluntárias”.

A FPE defende, por isso, “o acesso livre às grutas a espeleólogos credenciados”, com obrigação de comunicação prévia, e excecionalmente de autorização prévia, nas grutas classificadas como geossítio, lembrando que os técnicos obedecem a um código de ética.

