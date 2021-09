Exposição celebra a vida e obra do pintor Francisco Gaia

Francisco Gaia (1933-2021), natural de Vale da Pinta, vai ter a sua obra exposta no Salão das Artes da Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita. A inauguração da exposição que a Câmara Municipal do Cartaxo fez questão de trazer ao concelho onde nasceu e trabalhou o pintor, foi organizada em parceria com o filho do artista plástico – Francisco Van der Saramago, também ele pintor.

A inauguração está marcada para as 18h00 de dia 4 de setembro, sábado. A exposição estará patente ao público até ao dia 1 de outubro de 2021.

Nota biográfica do pintor

Francisco Gaia nasceu em Vale da Pinta, Cartaxo, em 1933 e faleceu em Lisboa em 2021.

Desde muito cedo que se apaixonou pela pintura, iniciando esta arte com 12 anos e, sendo autodidata, expõe pela primeira vez aos 18 anos.

Nos anos 60 o espírito aventureiro e a curiosidade levaram-no até África, percorrendo Angola, Moçambique, África do Sul, acabando numa capital da Europa desde sempre inspiradora dos amantes da pintura, Paris, em 1965. Aqui conviveu com grandes vultos da pintura destacando-se Pablo Picasso com quem privou até 1970.

Em 1970, procurando o conhecimento académico e os mestres da escola holandesa que sempre admirou, instala-se na Holanda, licenciando-se em Artes Plásticas na Academia de Pintura Moderna em Haia.

Ao longo da sua carreira, para além da escola holandesa, surgem em algumas obras, claras influências de artistas como Chagal, Miró ou Munch.

Regressando a Portugal, foi-se libertando dos ensinamentos adquiridos, procurando a sua identidade pictórica. A liberdade no gesto e nas temáticas sempre o caraterizou, podendo estas irem da natureza à cidade, do universo até aos seus sentimentos, em verdadeiras explosões de vida.

Tendo iniciado as primeiras experiências num estilo figurativo, o seu espírito inquieto e impulsivo foi explorando novas formas de exprimir as suas emoções até chegar ao expressionismo de caráter abstrato. Ora com um pincelar denso, camadas que se sobrepõem, com cores justapostas ou em fortes contrastes, ora com linhas, grafismos e arabescos que traduzem a liberdade de pensamento e formas que traduzem os estados de alma, Francisco Gaia mostra-nos os seus sonhos, considerando por alguns como um poeta visual.

Contando ao longo da sua vida com mais de 450 exposições em museus, galerias de arte, centros de cultura por todo o mundo, destacam-se em 1987 a exposição no Centro de Cultura de Paris e em 1989 no Forum Des Halles também em Paris, em 1993 no Centro Cultural de Belém, em 1997 na Feira de Arte Arco em Madrid, em 2000 um ciclo de exposições em cinco cidades nos Estados Unidos e em 2004 a exposição de homenagem a Picasso em Barcelona.

Em 1988 é homenageado pelo Estado Português no Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas. Em 1989 é-lhe atribuído o Diploma Artístico pela Câmara Municipal do Cartaxo e recebe a medalha de Mérito do Círculo de Cultura Luso Brasileira.

Encontra-se representado em museus, galerias e coleções privadas em vários países do mundo, destacando-se o Museu Guggenheim de Nova York.

“Para se compreender a sua obra, temos que, de algum modo, acompanhá-la como numa viagem no espaço e no tempo. Estamos perante alguém que procurou sempre inovar e conviver com o pulsar das vanguardas que renovaram o mundo das artes no séc. 20.”

Rui. A. Pereira In Catálogo da exposição Na Brisa Livre da Criação, maio 2021, na Câmara Municipal de Lisboa.

Entrada livre

