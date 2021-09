FAPOESTEJO organiza webinar sobre “Os desafios na educação”

A FAPOESTEJO – Federação das Associações de Pais das Regiões do Oeste, Lezíria do Tejo e Médio Tejo vai organizar o Webinar “Os Desafios na Educação”, no próximo dia 1 de outubro, pelas 21h00, que, dado o contexto de pandemia, será realizado online.

O tema “Desafios na Educação” oferece uma reflexão e promove uma emancipação de ideias, onde coloca a posteriori grandes instigações em diferentes estágios na educação. Questões como a da promoção da aprendizagem dos alunos nas escolas, da conclusão do ensino fundamental, bem como a da inclusão educacional e social dos alunos, e dos reais efeitos pedagógicos nos mesmos, são estímulos ao pensamento, na ajuda da criação de caminhos/soluções.A sessão é totalmente gratuita e aberta a todos interessados, podendo inscrever-se no espaço de bilheteira gratuito https://linktr.ee/fapoestejo, o que permitirá participar e colocar as suas questões diretamente aos oradores.

A FAPOESTEJO procura com a realização destes eventos procura envolver todas as Comunidades Educativas, dos 36 Municípios que representa, na sua área de abrangência, criar debate, partilha de ideias e soluções.

Queremos poder participar nesta nova globalidade de poder coadjuvar em refutações e soluções que contribuam para o bem-estar de todas as nossas crianças e jovens.

É com este espírito de união, de partilha de ideias e opiniões dissemelhantes que a FAPOESTEJO pretende apoiar e ajudar a crescer o Movimento Associativo Parental (MAP), onde, em conjunto com as Escolas, as Associações de Pais e os Encarregados de Educação, apresentaremos soluções congregas e criaremos projetos de desenvolvimento de capacitação parental, com grande enfoque no objetivo da melhoria contínua da educação.

A sessão contará com a participação do Professor Adelino Calado, Licenciado em Educação Física, com Pós-graduação em Administração Escolar, estando neste momento aposentado, após 49 anos de ensino secundário, dos quais 20 anos, foi como Diretor do Agrupamento de Escolas de Carcavelos. Formador do Comité Olímpico e Consultor de Educação junto de várias Autarquias e Escolas, e o Professor Jorge Rio Cardoso, Licenciado em Economia, com Pós-graduação em Economia, Mestre em Gestão e Políticas e Doutorado em Ciências Sociais. É professor do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e técnico superior do Banco de Portugal. Autor de vários livros e manuais universitários, bem como de livros na área da Educação.

A moderação ficará a cargo de Jerónimo Jorge, jornalista no Grupo Media On.

Para além de respondidas e discutidas, pelos especialistas, estas e outras questões, pretende-se que este seja um momento de reflexão sobre uma melhor educação para todos as crianças e jovens, na construção de um país melhor. Que sirva de alento para que todos, e cada um dos jovens portugueses, conquistem o sucesso escolar que o campo educativo pode proporcionar, sempre numa articulação sociocomunitária.

Estes e outros assuntos serão abordadas num debate online dirigido a Pais e Encarregados de Educação e a toda a Comunidade Educativa. Assista aqui (https://linktr.ee/fapoestejo) à emissão live Facebook e do canal Youtube da Fapoestejo, participe e ajude a divulgar.

