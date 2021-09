Correção de anomalias nas obras atrasa início de funcionamento da TAC na unidade hospitalar de Torres Novas

A realização de exames de TAC que estava prevista entrar em funcionamento no dia 7 de setembro foi adiada pelo concelho de administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, até que sejam corrigidas todas as anomalias verificadas nas obras de instalação do equipamento.

O Mais Ribatejo questionou o Centro Hospitalar do Médio Tejo sobre informações que recebemos dando conta da existência de deficiências no isolamento da sala do TAC da unidade hospitalar de Torres Novas que a não serem corrigidas antes da entrada em funcionamento do equipamento no dia 7 de setembro, iriam submeter os técnicos a elevados indices de radiações que poderiam colocar em risco a sua saúde.

No esclarecimento hoje enviado ao Mais Ribatejo, o CHMT afirma que “segundo as indicações que a Empresa instaladora da TAC de Torres Novas, foi dando ao CHMT, o equipamento estaria definitivamente instalado em 31/08/2021 e, como tal, foi prevista a possibilidade dos primeiros exames programados se iniciarem em 8 de setembro de 2021”.

O CHMT refere que “esse inicio dos trabalhos estava dependente da retificação das anomalias detetadas pela empresa Gyrad num relatório de inspeção elaborado a 07/08/21 para a Canon (de acordo com o caderno de encargos cabia à Canon contratar uma empresa que elaborasse esse relatório e não ao CHMT) que do mesmo deu conhecimento aos serviços do CHMT”.

Ao longo do mês de agosto “os serviços técnicos do CHMT foram acompanhando o evoluir das obras tendo exigido a retificação das deficiências detetadas no relatório, tendo sido algumas retificadas, mas restando outras que a 31/08/21, ainda não tinham sido efetuadas”, salienta o CHMT.

No dia 2 de setembro, data em que regressou de férias o responsável pelo Serviço de Imagiologia, o CA reuniu com o referido responsável e com o responsável pelo Serviço de Infraestruturas e equipamentos para ser efetuado um ponto de situação quanto à conclusão final das obras, com todas as retificações efetuadas e com o relatório final sem anomalias identificadas.

Nessa reunião, o CA foi informado por estes serviços que “a empresa instaladora teria de trabalhar nas instalações durante o fim de semana para até dia 7/09/21, estarem retificadas as anomalias que restavam do relatório”.

No dia, 3 de setembro o CA convocou nova reunião com os interlocutores do dia anterior, para novo ponto de situação, pois “restava saber se efetivamente a Canon conseguia, durante o fim de semana, terminar os trabalhos de correção das restantes anomalias, garantindo todas as condições de segurança, com todos os procedimentos legais cumpridos e com os relatórios de inspeção finais elaborados”.

Segundo a informação que o CA recebeu dos serviços, “nesse momento (sexta-feira, entre as 16h00 e 16h30), não era certo se a empresa iria trabalhar no fim se semana ou somente nos dias 6 e 7, facto que não assegurava que todos os requisitos necessários para o funcionamento da TAC a 8 de setembro estivessem garantidos com a estritamente necessária segurança”.

Conselho de Administração cancelou a realização de qualquer exame previsto até relatório final com anomalias corrigidas

Assim, perante essa situação, o CA determinou que “o serviço de Imagiologia teria de cancelar de imediato a realização de qualquer exame previsto, ficando o início da realização de exames da TAC adiado, sine die, para quando o CHMT disponha do relatório final de inspeção em que conste que todas as anomalias do relatório inicial foram corrigidas”.

Desta forma, segundo o CHMT, “o início dos exames da TAC previsto para 8/09/21, não acontecerá nessa data uma vez que a empresa instaladora “Canon” ainda não conseguiu entregar a obra por completo e devidamente certificada”.

Neste contexto, respondendo às questões colocadas pelo Mais Ribatejo, as respostas do CHMT são as seguintes:

Mais Ribatejo – As obras para a instalação do TAC custaram 250 mil euros e o equipamento TAC custou 150 mil euros?

CHMT – Estes valores são incorretos. O equipamento da TAC foi adquirido pelo valor de 312.607,72 €, isento de IVA ao abrigo do disposto da Lei n.º 13/2020, de 7 de maio, e as obras de adaptação do espaço pelo valor de 67.382,28 € + IVA, perfazendo um valor de 82.880,20 €.

MR – É verdade que foi realizada uma vistoria da nova sala onde a TAC funciona pela empresa Gyrad e que foram detetadas anomalias no isolamento que permite que as radiações passem para a sala onde os técnicos trabalham, ficando assim sujeitos a elevadíssimos indices de radiação que colocam em causa a sua saúde?

CHMT – A vistoria realizada a 6/08/21, apontava para anomalias em que o atrás descrito poderia acontecer. Dessas anomalias, segundo os serviços que acompanharam a obra (Imagiologia e Serviço de Infraestruturas e Equipamentos), a empresa responsável pela instalação foi informando que essas anomalias seriam corrigidas até dia 31/08/21.

MR – Em caso de confirmação das anomalias, elas já foram ou vão ser reparadas antes da entrada em funcionamento do equipamento TAC?

CHMT – Segundo informação dos Serviços de Imagiologia e de Equipamentos e Infraestruturas, algumas dessas anomalias já foram reparadas. Existindo outras, que até à data ainda não foram retificadas, o CHMT jamais colocaria em funcionamento o equipamento sem que isso acontecesse.

O início do funcionamento da TAC esteva sempre dependente da entrega da obra, com todas as anomalias resolvidas e com os certificados exigidos devidamente emitidos.

MR – Adicionalmente gostaríamos de confirmar se é verdade que o diretor do serviço de Radiologia está a aliciar técnicos para vir trabalhar com a TAC mediante o pagamento de um adicional de 5% por cada exame realizado?

CHMT – Supomos que haverá algo desconhecimento de quem forneceu este tipo de informação.

Ao abrigo da portaria n. 254/2018, de7 de Setembro, menciona no art. 4 n.10, que os Prestadores de Serviço podem fazer atividade adicional interna e são remunerados nos termos dos restantes colaboradores que integram a equipa, desde que tenham um contrato de produção de atividade base (como por exemplo: de horas, por exame realizado) e que o mesmo seja cumprido.

Anualmente é realizada a Contratualização Interna entre os Diretores de Serviço e o Conselho de Administração, onde são assinados os termos da realização da produção base e adicional (atividade realizada fora do horário normal de trabalho e remunerada por unidade produzida).

Esta reunião foi realizada com o Diretor de Serviço de Imagiologia, onde estão contempladas as condições de pagamento da atividade adicional interna para o ano 2021.

De acordo com o art. 4 n. 6, da referida portaria, a percentagem a pagar às equipas, é aprovado anualmente quando realizada a Contratualização Interna com o serviço, após ser acordado o valor previsto do Anexo IV desta portaria para cada exame de TAC.

Assim, e ainda de acordo com o art. 2 n. 9, o Responsável do Serviço pode nomear os colaboradores que realizam a produção adicional interna e definir a respetiva percentagem a remunerar a cada profissional e que mensalmente é aprovada pelo Conselho de Administração, onde são avaliados o cumprimento dos parâmetros anteriormente descritos. Como referido anteriormente este procedimento é aplicado com vários serviços, como por exemplo com Ortopedia. Este tipo de contratualização assume particular interesse quando se trata de conseguir diminuir as listas de espera, que é o caso da realização de exames de RM e TAC.

MR – Caso o conselho de administração do CHMT desconheça este pagamento de incentivo, gostaria de saber se tal é possível fazer sem o seu conhecimento?

CHMT – Como foi referido anteriormente, o incentivo que possa estar a ser negociado entre o responsável pelos serviços e os seus colaboradores só pode estar enquadrado dentro do quadro legal anteriormente referido e o CA e, nada leva a crer que o Diretor do Serviço esteja a propor algo que não seja aquilo que foi contratualizado e que é do conhecimento e aprovação do CA.













