Academia de tiro com arco do Ateneu Cartaxense conquista 3 títulos de campeões nacionais

A Academia de Tiro com Arco do Ateneu Artístico Cartaxense conquistou três títulos de campeões nacionais individuais no Campeonato Nacional de Campo de Tiro com Arco e um de vice-campeōes por Equipas Mistas, atingindo assim em grande parte os objectivos definidos para esta época desportiva de Campo.

Este domingo, 5 de setembro, realizou-se a final four e a cerimónia de entrega de prémios do Campeonato Nacional de Campo da Federação Portuguesa de Tiro com Arco, que teve lugar em Guimarães.



O AAC competiu para os títulos individuais de Campeão Nacional na final four. Manuel Lobo, no escalão de cadetes homens na Divisão Recurvo Olímpico, venceu brilhantemente a final, conquistando a Medalha de Ouro, e terminando desta forma extraordinária a sua primeira época neste escalão jovem. Elisabete Janeiro, no escalão Séniores Senhoras na Divisão Barebow, venceu categoricamente a Medalha de Ouro, concluindo a sua primeira época desportiva. Ângelo Lobo, no escalão séniores homens na Divisão Barebow, terminou em 4.º lugar, mantendo assim a mesma posição do ranking nacional com a qual se tinha qualificado para esta final. Em Equipas Mista na Divisão Barebow, a dupla Elisabete Janeiro & Angelo Lobo conquistou também o título de Vice-Campeões Nacionais e respectivas Medalhas de Prata.



Na cerimónia da entrega de prémios do Campeonato Nacional de Campo de Tiro com Arco 2020/2021, para além das Medalhas de Ouro de Elisabete Janeiro na categoria individual sénior senhoras na Divisão Barebow, e a Medalha de Ouro de Manuel Lobo na categoria individual cadete homem da Divisão Recurvo Olímpico, foi também entregue a medalha de Ouro do jovem Diogo Rodrigues no escalão Infantil Juvenil na Divisão Compound que se sagrou assim Campeão Nacional, o qual tinha ficado definido na última prova de apuramento do Campeonato Nacional.





CLASSIFICAÇÃO FINAL do CAMPEONATO NACIONAL DE CAMPO



Divisão Compound – Infantil Juvenil

Medalha de ouro – Diogo Rodrigues – CAMPEÃO NACIONAL

Divisão Recurvo Olímpico – Cadetes Homens

Medalha de ouro – Manuel Lobo – CAMPEÃO NACIONAL

Divisão Barebow – Séniores Senhoras

Medalha de ouro – Elisabete Janeiro – CAMPEÃ NACIONAL

Divisão Barebow – Séniores Homens

4. lugar – Angelo Lobo

Divisão Barebow – Equipa Mista

Medalha de prata – Angelo Lobo & Elisabete Janeiro – vice-campeões nacionais.

