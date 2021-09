Câmara do Cartaxo promove formação para voluntários

A Câmara Municipal do Cartaxo, em parceria com o grupo de trabalho de Voluntariado da Rede Social, organizou ações de formação dedicadas a quem já é voluntário e quer aprofundar conhecimentos e a quem sente vontade de iniciar atividades no âmbito do voluntariado.

As sessões são dinamizadas pela Santa Casa da Misericórdia de Santarém, instituição com larga experiência no acolhimento de voluntários e com técnicos conhecedores profundos desta temática.

As ações de formação têm também como objetivo promover a participação da comunidade nas atividades desenvolvidas pelas instituições do concelho, seja na área da cultura, do apoio social, da educação e da juventude, ou em qualquer outra atividade em que o voluntariado possa ser enquadrado.

A área de Ação Social e Saúde da Câmara Municipal do Cartaxo, que organizou as ações de formação, espera que estas ações possam contribuir para a criação de uma Bolsa de Voluntários no concelho.

A formação é gratuita e decorre online, às terças e quintas-feiras, das 18h00 às 21h00. Ao longo das 26 horas de formação, serão abordados o enquadramento conceptual do voluntariado, o enquadramento jurídico, direitos e responsabilidades, a comunicação e o trabalho em equipa e as boas práticas em voluntariado.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

Câmara Municipal do Cartaxo

Área de Ação Social e Saúde – 243 701 261 ou 961 719 359

asocial@cm-cartaxo.pt | imarcelino@cm-cartaxo.pt

Rua Dr. Marcelino Mesquita – Edifício Escola José Tagarro – Cartaxo

