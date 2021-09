Arte Urbana em destaque em Samora Correia

A cidade de Samora Correia recebeu na passada semana uma residência artística em Arte Urbana, orientada pelo artista BIGOD, pseudónimo artístico de João Domingos, no âmbito da Programação em Rede da Lezíria do Tejo.

Trabalhando temas próprios da componente mais tradicional da cultura ribatejana, a residência decorreu no Palácio do Infantado, tendo-se materializado num trabalho artístico, plasmado numa parede do jardim da zona ribeirinha de Samora Correia, junto ao Rio Almansor. Participaram seis jovens, que no final nos afirmaram o seu contentamento com a participação neste projeto artístico, bem como poderá ser interessante e importante para os seus percursos formativos, alguns dos quais ligados ao design.

O painel foi inaugurado pelas dezoito horas e trinta minutos e fica agora à disposição da população da cidade de Samora Correia e de todos os visitantes que demandem o interessante e fresco espaço do jardim da zona ribeirinha.

Nos próximos dias teremos, com apresentação no dia 11 de setembro, várias propostas para percorrer a Lezíria do Tejo:

Logo pelas 10H30, na Praça da República de Salvaterra de Magos, a Associação Aqui Há Gato volta a apresentar o magnífico espetáculo destinado ao público mais novo: “Tejo, Por um Fio”, um projeto centrado nas preocupações ambientais.

Antes, porém, decorrerão diversas residências artísticas: de arte urbana em Aveiras de Cima, onde mais uma vez o artista Bigod, vai trabalhar com cerca de dez jovens nos caminhos da arte do stencil; de Estátuas Humanas em Marinhais dirigida pelos Quideia e de Dança Contemporânea no cartaxo, sob orientação coreográfica de Encarnação Noronha e produção da ADEC – Academia de Dança do Círculo Cultural Scalabitano.

Os trabalhos resultantes destas residências serão apresentados: O mural de Arte Urbana, no dia 11 de setembro, às 10H30, no Largo da República, em Aveiras de Cima; As Estátuas Humanas, no Mercado da Cultura de Salvaterra de Magos; e o espetáculo Dançar com… Vindimas, na Praça 15 de Dezembro, no Cartaxo.

Esta programação, coordenada pela CIMLT, tem financiamento Alentejo 2020, Portugal 2020 e União Europeia.

