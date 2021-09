Fernando Freire recandidata-se pelo PS a Vila Nova da Barquinha

O atual presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire, recandidata-se pelo PS a um terceiro mandato nas eleições autárquicas, defendendo a requalificação do aeroporto de Tancos e a aposta na Educação e no Turismo Templário.

“Como pontos de potencial, refiro a afirmação do concelho no turismo templário, com proeminência em Almourol e no Centro de Interpretação Templário em Vila Nova da Barquinha”, disse hoje à Lusa Fernando Freire, tendo afirmado que “também a Educação será sempre uma das grandes prioridades, a par da requalificação do aeroporto militar em Tancos”, instalado naquele município do distrito de Santarém.

Este ano letivo, notou o militar na reforma e advogado de 61 anos, a cumprir o seu segundo mandato, “já se encontram matriculados 990 alunos para o Agrupamento, número que representa uma subida face ao ano anterior e aproxima-se da capacidade máxima das infraestruturas disponíveis” facto que atribuiu ao “tipo de oferta educativa”, às “excelentes infraestruturas recentes”, e aos “recursos humanos” e que, em conjunto, “vêm concorrendo para a grande procura e para a referência da Barquinha como uma Escola e oferta de excelência”.

Por outro lado, “como afirmação e crescimento vamos lutar na requalificação do Polígono militar de Tancos como aeroporto e expandir a nossa zona industrial, junto da A13 e A23, devido à sua centralidade territorial e proximidade do Terminal de Mercadorias dos Riachos/Entroncamento”, afirmou.

Fernando Freire apontou como “maior problema” no concelho “a qualidade das massas de água e a quantidade da mesma” nos rios que circundam o território, nomeadamente no Nabão, Zêzere e Tejo.

“Depois da luta desenvolvida no decorrer dos últimos anos pela qualidade da água do Tejo, que melhorou de forma considerável, a ação deve centrar-se agora na defesa dos caudais mínimos, um objetivo bem mais difícil de concretizar já que a origem do problema dos transvases e de retenção das barragens deriva do reino de Espanha”, notou.

Questionado sobre os motivos da candidatura a um terceiro mandato, Fernando Freire disse que “a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, para além de representar uma emergência de saúde pública que obrigou a respostas imediatas no plano sanitário e social, desencadeou uma retração generalizada da atividade económica, originando impactos sem precedentes e severas consequências de ordem económica e social”.

Nesse sentido, defendeu, “estando presidente há oito anos, importa relançar o ciclo de expansão, de visibilidade territorial no âmbito da qualidade de vida, da cultura, da economia e da área social”.

Por outro lado, reforçou o candidato socialista, “importa relevar que 95% do programa sufragado por 65% dos eleitores do concelho, em 2017, foi integralmente cumprido” e que, “estando a decorrer projetos estruturais económicos para o futuro de Vila Nova da Barquinha de que são exemplos o Aeroporto de Tancos, criação do BioPark, áreas de regeneração urbana, expansão da zona industrial”, entre outros, “importa executá-los e acompanhá-los, com proficiência junto das diferentes entidades da administração central de modo a que os mesmos se concretizem no mais curto espaço temporal”.

Assim, “para além da qualidade de vida e bem-estar dos nossos munícipes, estão subjacentes razões de interesse de desenvolvimento económico e social das pessoas que escolheram esta terra para viver”, concluiu Freire, que concorre com o lema ‘Continuamos no bom caminho”.

Nas eleições autárquicas de 2017, o PS elegeu quatro mandatos em Vila Nova da Barquinha e o PSD um vereador.

Além de Fernando Freire, pelo PS, são também candidatos à Câmara de Vila Nova da Barquinha João Filipe Ricardo, pela CDU, Paula Gomes da Silva (PSD) e Helder Justino (Chega).

As eleições autárquicas estão agendadas para o dia 26 de setembro.

