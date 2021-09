Novo surto de poluição no rio Alviela

A CLAPA – Comissão de Luta Anti-Poluicão do Alviela denuncia um novo “episódio de poluição atmosférica assim como da possibilidade de mais uma descarga de efluente das pecuárias intensivas localizadas junto ao rio Alviela entre as povoações de Vaqueiros e Pernes, freguesias do concelho de Santarėm”.

Segundo a CLAPA, o novo surto de poluição verificou-se a partir das 22h00 do passado sábado, 4 de setembro, em diversos locais da freguesia de Pernes, num raio de cerca de 2 km, abrangendo toda a zona ribeirinha, o espaço central, desde as zonas mais altas até ao Alto da Chainça que entronca com a estrada que vai para Arneiro das Milhariças. O “cheiro nauseabundo das agropecuárias intensivas, pertencentes ao grupo económico Valsabor, invadiu as habitações e incomodou sobremaneira as pessoas que ali residem”, refere a CLAPA.

E”sta nova agressão ambiental coloca em evidência as propostas que a CLAPA defende para que o problema da poluição termine de vez”, refere o comunicado da associação ambientalista. “Estas agropecuárias que perturbam vezes sem conta a qualidade de vida e a saúde das pessoas e destrói toda a biodiversidade do corredor do Alviela devem provar através de um novo estudo de impacto ambiental que não provocam quaisquer danos para o rio Alviela e a saúde pública das populaçoes”, adianta a CLAPA.

Para a CLAPA,”o rio Alviela aguarda pelas seguintes decisões políticas:- Criação de um quadro de guarda-rios que assegure a defesa, a vigilância, a manutenção e a conservação durante todos os dias do ano;- Realização de análises regulares à água do rio Alviela nos diversos pontos onde costumam acontecer estes incidentes de poluição e a respectiva divulgação pública;- Monitorização da água, do ar e dos solos que confinam com o rio Alviela através do recurso às novas tecnologias tais como o uso de drones para fazer vídeo vigilância;- A instalação de Gabinetes de trabalho de diversos organismos dos ministérios do Ambiente, da Agricultura, da Administração Interna, da Saúde, junto ao rio Alviela”.

“Exigimos a quem decide sobre o Alviela que deve estar sediado junto ao Alviela. O Plano de Recuperação e Resiliência que vai trazer imensos milhões de euros da Europa para Portugal deve atribuir verbas financeiras para libertar todo o rio Alviela da Poluição”, exige a CLAPA.

“É necessário construir infraestruturas públicas que contribuam para compensar de forma significativa o enorme passivo ambiental de toda a bacia do Alviela e devolver qualidade de vida às populações”, defende a associação.

No domingo a CLAPA informour e reclamou de mais esta agressão ambiental junto dos diversos organismos responsáveis pela efetiva protecção do rio Alviela e exigir a resolução deste grave problema.

A CLAPA apela a todas as populações residentes junto ao rio Alviela para que intensifiquem as ações de observação da água, do ar e dos solos.

