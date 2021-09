Terça-feira há debate em direto no Mais Ribatejo com os candidatos à União de Freguesias da Cidade de Santarém

O jornal digital Mais Ribatejo organiza no dia 7 de setembro, terça-feira, às 18h00, um debate com os seis candidatos à União de Freguesias da Cidade de Santarém, com transmissão em direto no Facebook e no canal Youtube do Mais Ribatejo.

Abílio Ribeiro (PSD), Diamantino Duarte (PS), Fabrícia Pereira (CDU), João Amaral (CDS-PP), João Lynce (Chega) e Teresa Nascimento (Bloco Esquerda), vão apresentar as suas propostas para a União de freguesias da Cidade neste debate de uma hora, marcado para terça-feira, dia 7 de setembro, às 18h00.

Assista ao debate em direto no Facebook e no canal Youtube do Mais Ribatejo.

