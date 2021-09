UMA MÉDICA. É este o número de profissionais clínicos existente nos quadros do Centro de Saúde de Benavente, para uma área de influência nas freguesias de Benavente, Santo Estevão e Barrosa. E, como se não fosse possível piorar, a verdade é que esta médica está prestes a reformar-se e o centro de saúde ficará a contar apenas com 3 médicos (não fazem parte dos quadros) e 3 enfermeiros.

A falta de pessoal médico é um problema que predomina no concelho de Benavente já desde há muitos anos. A carência destes especialistas tem assolado a zona e num centro de saúde com mais de 15 mil utentes torna-se incomportável enfrentar uma situação assim, para mais durante uma pandemia que tem alocado todos os esforços.

Hoje em dia um dos maiores desafios é, por inacreditável que pareça, conseguir marcar uma consulta. Quer fisicamente, deslocando-se ao centro de saúde, quer via telefone, não é garantido que consiga marcar a sua consulta, mais, não é certo sequer que venha a obter qualquer resposta. Naturalmente, junto dos utentes, esta impossibilidade cria desagrado e alguma revolta, principalmente entre aqueles com doenças crónicas a precisarem de acompanhamento constante.

A inexistência de uma Unidade de Saúde Família (USF) tem deixado os utentes sem a possibilidade de serem vistos por um médico, de serem acompanhados. Importa relembrar que, sem nunca menosprezar a situação que se faz sentir, existem variadíssimos problemas de saúde completamente independentes da Covid-19 e que, também esses, não menos do que os outros, merecem uma resposta do sistema de saúde.

E o que tem feito o poder político local para alterar esta situação? Nada! Limita-se a andar a reboque, como por exemplo, no passado mês de julho 2021 e após bastante insistência do PSD, na Câmara Municipal e da sua bancada na Assembleia Municipal, é que a Câmara Municipal de Benavente, endereçou à USF de Samora Correia o convite para assumir a gestão da saúde no concelho de Benavente.

Das quatro freguesias do concelho, a USF de Samora Correia já deu provas de ser a única que se apresenta estável e coesa na prestação de cuidados de saúde, tornando-se num exemplo que se pretende ver repetido nas restantes também. É altura de agir e não de reagir, como tem sucedido nos últimos anos no concelho de Benavente.

É fundamental garantir que o concelho de Benavente tem todas as capacidades atrativas, que permitam fixar e atrair pessoas, para no caso da saúde, assegurar a chegada de pessoal médico. Apesar das mais variadas tentativas, recentemente com quatro médicos da zona Norte, e de até, terem sido oferecidas condições pouco usuais, tais como habitação, creches e ATL’s e até transporte, não tem sido fácil convencer médicos a fixarem-se ou apenas exercerem no concelho de Benavente.

Mas quem fala de médicos, fala de qualquer outra profissão, família ou empresa. Estará a região a perder a sua atratividade, se é que ainda a tem?

A atuação da Camara Municipal deve ter como um dos seus focos principais tornar o concelho de Benavente atraente e competitivo, mas sem esquecer a sua própria população, daí ser imperioso apostar na dinamização de pequenos e médios negócios através de apoios; na criação de espaços verdes; em iniciativas e medidas orientadas para os residentes mais jovens que se vêm obrigados a sair da região por falta de oportunidades, voltando apenas para dormir e no dia a seguir voltarem a deixar o concelho. Tornar o concelho mais atrativo do ponto vista económico, cultural e de qualidade de vida, mais facilmente vai ajudar a preencher as vagas que estão há anos por ocupar.

É preciso agir, pelos habitantes, pelos utentes, dos mais novos aos mais velhos, é preciso conseguir cativar os profissionais de saúde, com propostas como um todo em que uma das mais valias tem que ser, sem sombra de dúvidas, a própria região e as vantagens e oportunidades que esta oferece. É altura de aproveitar as boas acessibilidades e a localização geográfica e de quem sabe, tentar estabelecer protocolos e parcerias com as unidades de saúde em Lisboa. Assim, ao mesmo tempo que se permitia a transferência de utentes que sobrecarregam os hospitais da capital para Benavente, era ainda possível evitar essa mesma sobrecarga por parte dos utentes do concelho de Benavente, que passariam a ter ao seu dispor todos os cuidados de saúde a que têm direito, no seu concelho.

Sónia Ferreira

(Candidata do PSD à Câmara Municipal de Benavente)

