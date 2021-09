Bloco quer que Santarém tire o Plano Municipal para a Igualdade do fundo da gaveta e o coloque em prática

Decorreu em Santarém, no passado domingo, 5 de setembro, um Encontro de Mulheres Candidatas do Bloco de Esquerda sob o mote de “Municípios Livres de Violência de Género” organizada pelo Bloco de Esquerda de Santarém.

Cerca de 80 pessoas participaram neste encontro que teve como oradoras Catarina Martins, Beatriz Gomes Dias e Fabíola Cardoso. No final, houve oportunidade para o público participar, partilhando as suas ideias e inquietações.

Uma das preocupações mais referidas foi a violência doméstica. O BE defende a adesão dos municípios à Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Santarém, à semelhança dos restantes municípios da Lezíria do Tejo, não possui ainda Equipas para a Igualdade na Vida Local (EIVL). No entanto, possui uma Conselheir@ Municipal para a Igualdade da qual se desconhece o trabalho desenvolvido.

Fabíola Cardoso referiu que “a violência de género não afeta só as mulheres, afeta todas as pessoas. Afeta uma criança, quando dizem que não pode brincar com aquele brinquedo. É violência de género! Afeta um jovem, quando dizem que não pode namorar com aquela pessoa. Isso é violência de género! Afeta o homem, quando é vítima de violência doméstica”.

“Insistimos no combate ao conservadorismo e na construção de uma terra para tod@s. Para o Bloco de Esquerda de Santarém é urgente que o município de Santarém tire o Plano Municipal para a Igualdade do fundo da gaveta e o coloque em prática”, afirma a candidata do BE à Câmara de Santarém.

“O poder autárquico tem o dever de implementar políticas públicas específicas que incluam todas as mulheres, em particular: mulheres racializadas e com deficiência; pessoas da comunidade LGBTI+; vítimas de violência doméstica; entre outras”, defende Fabíola Cardoso.

Forte participação do BE na Marcha do Orgulho

A candidatura autárquica do Bloco de Esquerda de Santarém participou na Marcha do Orgulho LGBTI de Santarém, acompanhada por candidatos e candidatas bloquistas de todo o distrito.

Fabíola Cardoso, discursou no final do animado percurso pelas ruas da cidade. A candidata reafirmou o “compromisso do Bloco de Esquerda com a defesa da Igualdade e não discriminação também no poder local. É preciso reforçar a formação em igualdade de direitos e diversidade sexual, em contexto escolar e associativo e dos técnicos municipais; a disponibilização de informação sobre questões LGBTI e a celebração dos dias contra a homofobia e transfobia”.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...