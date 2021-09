Veja aqui o debate dos 6 candidatos à União de Freguesias da Cidade de Santarém

https://fb.watch/7TqjhU-YL8/

Veja aqui o debate realizado esta terça-feira ao final da tarde, com os seis candidatos à União das freguesias da Cidade de Santarém. Diamantino Duarte, do PS, João Amaral, do CDS-PP, Fabrícia Pereira, da CDU, Abílio Ribeiro, do PSD, Teresa Nascimento, do Bloco de Esquerda, e João Lynce, do Chega, apresentaram as suas propostas prioritárias para a cidade e avaliaram o trabalho realizado pela União de Freguesias.

Debate aqueceu e prolongou-se por mais meia hora

Previsto para durar uma hora, o debate aqueceu com as críticas à atual gestão autárquica, obrigando o candidato do PSD a vir em defesa do trabalho realizado, o que obrigou a prolongar o tempo de discussão por mais meia hora. Tempo mais que justificado para que o debate seja verdadeiramente esclarecedor sobre as propostas e o pensamento de cada um dos candidatos e candidatas que se vão apresentar às eleições autárquicas de 26 de setembro, permitindo assim que os eleitores possam cumprir o seu direito e dever de votar de forma mais esclarecida para União de Freguesias da Cidade de santarém.

Um debate muito animado com transmissão em direto no Facebook do Mais Ribatejo e no canal do Youtube do Mais Ribatejo, e que pode assistir aqui e agora.

