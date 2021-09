Agroglobal, a maior feira agrícola 100% profissional até dia 9 em Valada

A 8.ª edição da Agroglobal, considerada a maior feira agrícola exclusivamente destinada a profissionais, está a decorrer em modo presencial, nos dias 7, 8 e 9 de setembro, em Valada do Ribatejo, concelho do Cartaxo.

Patrocinador da Agroglobal desde a sua génese, o BPI estará presente com um stand, aberto todos os dias das 10h00 às 18h00, com a presença de equipas comerciais do Banco, especializadas no apoio ao financiamento do setor agrícola.

Um dos pontos altos do certame será o evento de lançamento da 10ª edição do Prémio Nacional de Agricultura, sob o tema “Os desafios da Agricultura”, que decorrerá no dia 8 de setembro, às 16h00. A iniciativa organizada em parceria entre o BPI e a Cofina (Correio da Manhã e Jornal de Negócios), que conta com o alto patrocínio do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e o apoio da PwC, celebra uma década de existência na promoção e valorização dos casos de sucesso nacionais do setor.

