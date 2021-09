Assalto ao Planalto – O filme eleitoral

Primeiro o genérico com aquele riso de chacal, assobio de cascavel, gargalhada de lacrau, que se vai repetir e transformar aos poucos numa aberta cavalgada musical. Depois o silêncio. De súbito, em primeiro plano, a feia carantonha do homem, chapéu para a nuca, olhos baços, clara de ovo, cicatriz funda no rosto impassível, duro (a fitar-nos?). A seguir o cão que atravessa a cena. O vento a fluir à fina flor dos fenos, a varrer o pó, fazendo rolar sarças secas de encontro às carroças abandonadas, lonas a adejar. Ao fundo, surge agora a silhueta de dois cavaleiros. A câmara aproxima-se. Um é estrábico e tão feio como o anterior que parece aguardá-los. O outro, menos feio, causa medo. Ficámos a vê-los, de costas, a caminharem na direcção do primeiro e da casa. Passam por uns toldos de peles a curtir ao sol prenúncio iminente de morte. Apeiam dos cavalos, apalpam nos coldres as pistolas e continuam ao encontro daquele. Firmes, concentrados, sem palavras. Parece isto, logo de início, uma cena final. O clímax neste tipo de filmes. Dois contra um? Um contra dois? Não importa. Estão prestes a defrontar-se, pensa o espectador nervoso. Ou não? Parece que não. Em vez de sacaram das armas entre si, páram junto de uma daquelas portas, guarda-vento em duas metades, típicas dos saloons. Dois de um lado, do outro lado, um. Lá dentro deve estar quem procuram.

Só agora o espectador começa a perceber. É que este não é um desses filmes de meia tigela. Dá luta. Além de ser uma obra-prima do equívoco (moral também), é-o de música e interpretação. Gosta de brincar com a argúcia do espectador.

Os homens junto à porta afastam de leve a aba dos compridos gabinardos, sacam das armas, um pontapeia os batentes do guarda-vento e entram de rompante tentando surpreender quem lá esteja. Ouvem-se tiros. A câmara aguarda no exterior e faz traveling para uma grande janela ao lado da porta. De dentro, saltando através dos vidros em estilhaços, emerge um homem que não é nenhum dos anteriores. Tem ainda ao pescoço o guardanapo, segura o revólver fumegante na mão direita empunhando na esquerda… o resto do pernil (de borrego?), do almoço. Neste ponto o filme congela, a acção pára, e sobre a imagem astuta do fugitivo surge a legenda feérica THE UGLY. Após esta pequena pausa, piscadela de olho ao espectador inteligente, tudo recomeça. O forasteiro salta para um cavalo e parte a galope. Um dos três homens surge à porta e tenta alvejá-lo mas está moribundo. Sem disparar, cai para o interior da casa. A câmara ascende sobre o guarda-vento e mostra os corpos dos três homens deitados no chão, mortos por aquele que desaparece ao longe sem largar o pernil (de borrego?)…

Peço desculpa caros leitores! É que parece que me enganei no filme. Este não é, como por certo já devem ter notado, o ASSALTO AO PLANALTO da epígrafe desta crónica. A cena descrita acima, do tipo perseguido pela porta que se escapa pela janela, fez-me confundir ambos.

O ASSALTO AO PLANALTO diz respeito ao confronto pela posse duma cidade perdida que se travou no passado dia 30 de agosto na RTP 3, entre uns (sete ao todo, pouco magníficos e incapazes de se unirem para derrotar o maioral) que querem agora ocupar o trono do senhor daquilo tudo (oito, portanto), embate lamentável, e odiento para quem costuma abster-se, sob um deserto de ideias e aridez de propostas, cujo ainda foi pior do que já se estava à espera.



Vai o ilustre cronista contar-nos a morte anunciada, quase odienta, desse embate num Planalto onde corre em baixo um rio seco; comboios que arrasam de ruído uma povoação ribeirinha; e tem no coração dessa cidade, que julgam ser a capital de tudo, uma torre, símbolo conhecido das cabeças ocas de muitos dos seus dirigentes? Exacto. Quer ouvir, mesmo assim? Já que cheguei aqui…

Vamos lá então: Eram uma vez oito candidatos frente às câmaras. Oito? Acha muito? Não, acho pouco, pela falta de ideias que manifestaram nem que fossem cem. Quatro estão do lado direito do espectador e são de direita. Quatro estão do lado esquerdo…E são de esquerda! Adivinhou. Não era difícil, e que mais? Havia também um moderador meio imbecil, mal preparado, e desconhecedor dos problemas da cidade e afins.

Que disseram eles? Vou contar-lhe apenas as propostas, digamos assim, dos pretendentes:

Disse UM, antigo e valoroso combatente colonial que passou o tempo a dormir, que o que fazia falta era o plano director municipal guardado pelo senhor do Planalto, não se sabe onde. Como o dito plano não apareceu não disse mais nada. Só isso? Ah, e que a cidade era um marasmo sem obras.

OUTRO, muito novo, afirmou que o que a cidade tinha era estagnado, envelhecido, com idosos que não havia meio de morrerem. E que o problema não estava nas obras em concreto mas numa visão estratégica geral em abstracto. Estou a ver, é novo mas adepto de Platão e das ideias gerais ou arquétipos, e depois?

A TERCEIRA garantiu que uma empresa instalada no concelho (por a não quererem noutro lado), poluía um rio com porcos (de quatro patas, presume-se), e que a zona histórica estava cheia de pombos que precisavam de ser esterilizados.

Ao que um QUARTO atalhou rápido, dizendo que eram ratos o que havia na cidade, e o que precisavam era da pílula do dia seguinte.

Porém uma QUINTA pretendente jurou que eram baratas e que queria a cidade para todas. Baratas?, quer dizer, rendas baratas? Não, não, baratas mesmo, os bichos, ou antes as bichas já que estão no feminino. Curioso. Mais nada? Pouco mais, a não ser que o que a cidade precisa mesmo, mesmo é de todas (sem dizer, neste caso, se irão esterilizar, além dos pombos, também os machos dela), ao que parece para encontrarem, segundo uma notícia publicada mais tarde neste jornal, um caminho rumo ao século XXI. Vinte um?, essa candidata das baratas pelos vistos ainda está no século XX, só isto?

Um SEXTO jurou que era preciso encarar a cidade com dignidade, ao que o QUARTO ripostou de imediato que indigno era o estado do centro histórico, do teatro Damasceno, e mercado municipal. Vá lá, três ideias concretas seguidas! É verdade, é o que se chama dar o corpo às balas, e que a cidade, além disso, necessitava de mais turismo religioso, se calhar em parceria com a Opus Dei, fazendo na Praça da República, cheia do merchandising correlato, encenações dos bons e velhos autos da Santa Inquisição rodeados de archotes e embuçados à la Ku-KLux-Klan, transformando a cidade dos ratos estéreis, além de capital do Brasil na Europa (dos jornais) e nas outras todas que também é, num santuário do beatério nacional sem baratas, judeus, muçulmanos e cães. Safa!

Não quer ouvir o que disse o SÉTIMO? Diga lá, pronto. Não foi o pior de todos. Afirma que é preciso acabar com a estagnação. Que vai ser ecológico e restaurar o centro histórico (acerca de bichos ou bichas que lá possa haver disse nada). No artigo publicado neste jornal garante que o seu não é um partido de velhos e para o provar dispõe-se a ressuscitar o Pedro Álvares Cabral que jaz aí numa igreja há quinhentos anos, depois de descobrir o Brasil. Desculpe, mas segundo uns livros que apareceram há pouco, não foi ele o descobridor. O que também não é novo. Pois não, e há dias uns tupinambás destruíram-lhe a estátua no Rio. Já foi azar. Um partido de velhos com cem anos podia ter-se lembrado disto mais cedo.

Só falta o OITAVO candidato, dono do Planalto. Que disse ele? Riu-se dos outros. Riu-se?, tem piada. Percebo agora por que é que o ilustre escriba confundiu este filme árido e monótono com O BOM, O MAU, E O VILÃO, onde o Tuco escapa pela janela aos três choninhas que o querem surpreender pela porta! Parece que neste ASSALTO AO PLANALTO irá acontecer o mesmo.

Tecnocratas, ou de fora das Humanidades, quase todos, só um empregou relativa à nobre cidade a palavra Cultura, não sei se baseada no seu passado milenar, porém, aberta à modernidade e à era digital. Será que quando ouvem essa palavra puxam logo da pistola, como dizia não sei quem? Por estas e por outras é que 50% dos eleitores do concelho não irão votar. I´m a poor lonesome cowboy and a long long way from home. Toca o hino.

FIM

MÁRIO RUI SILVESTRE

