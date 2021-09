Atleta do Vitória Clube de Santarém é bicampeã nacional de footgolf

No último sábado, em Samora Correia, a atleta do Vitória Clube de Santarém Filomena Alcobaça, celebrizada na esfera desportiva sob o nome de Filó, sagrou-se bicampeã nacional de footgolf na categoria feminina, repetindo o feito do companheiro de equipa Rúben Vitorino, que já havia conquistado esta época o título na competição sénior (+45 anos).

O emblema escalabitano salientou nas suas redes oficiais que, “depois de muitos anos como adversária nas quadras de futsal, é agora um enorme privilégio para o clube poder contar com o caráter, o talento, a dedicação e a experiência desta extraordinária campeã”, que repete assim o feito obtido em 2020, então ainda ao serviço do Ribatejo Footgolf. Incrível regularidade para uma atleta que pratica há apenas dois anos uma modalidade que constitui um casamento perfeito entre futebol, golfe e natureza.

Vitória na etapa e vice-campeonato por equipas

Já na competição geral por equipas, fica um sabor agridoce para o Vitória após a conclusão do derradeiro compromisso da prova: apesar de uma brilhante prestação que permitiu à armada vitoriana ser a grande vencedora desta 12.ª etapa do Circuito Nacional Claw, o feito não seria, porém, suficiente para trazer mais um título para Santarém. Pedro Lourenço, Vítor Duarte e Vasco Jorge pontuaram para os vitorianos, que, desta feita, colocaram cinco atletas no “Top 20”. Nelson Pires venceu o prémio “Longest Drive”.

Ainda assim, um vice-campeonato nacional que muito orgulha os responsáveis do emblema azul e branco e o desporto do concelho de Santarém, naquela que é sem dúvida uma fantástica proeza atendendo ao superlativo nível de qualidade que já se verifica numa modalidade em franca expansão em Portugal e no Mundo. Quanto ao título de campeão, rumou ao palmarés do Grupo Desportivo Estoril Praia.

Para os registos, ficam os resultados dos vitorianos nesta derradeira ronda disputada no campo Ribagolfe: 3.º – Pedro Lourenço; 7.º – Vítor Duarte; 11.º – Vasco Jorge; 14.º – César Piedade; 17.º – Nelson Pires; 19.º – André Bento; 24.º -Artur Fernandes; 29.º – Rúben Vitorino, 34.º – Renato Bento; 64.º – Renato Pinto; 66.º – Marcial Albuquerque ; 78.º – Jorge Cunha; 83.º -Sandra Gonçalves; 90.º – Filomena Alcobaça.

Sandra Gonçalves, 3.ª da categoria, com a bicampeã Filomena Alcobaça

Captações de futsal já estão em marcha

Seguem a todo o gás os trabalhos de captação de atletas e de preparação do futsal do Vitória Clube de Santarém para 2021/22, que, mais uma vez, disponibiliza todos os escalões etários para a prática da modalidade, tanto na vertente masculina, como na feminina: petizes (atletas nascidos em 2015, 2016 e 2017), traquinas (2013 e 2014), benjamins (2011 e 2012), infantis masculinos e femininos (2009 e 2010), iniciados masculinos e femininos (2007 e 2008), juvenis masculinos e femininos (2005 e 2006), juniores masculinos e femininos (2003 e 2004), seniores masculinos e femininos, e veteranos.

Para todas as informações acerca de horários, inscrições, etc., o clube disponibiliza os seguintes contactos: 926 633 938, vitoriacs@gmail.com ou as páginas oficiais no Facebook (www.facebook.com/vitoria.clubedesantarem) e Instagram (www.instagram.com/vitoriacsantarem).

