Inscrições abertas para a peça infantil “Tejo por um fio” no Cais do Palácio da Rainha em Azambuja

Sábado, 18 de setembro, pelas 10h30, o Cais do Palácio da Rainha em Azambuja, vai ser palco para a peça de teatro infantil “Tejo por um fio”, interpretado pela Associação “Aqui Há Gato”.

O espetáculo anuncia-se como emotivo e cativante, e procura sensibilizar os espectadores para as questões ambientais, em particular o problema da poluição no Rio Tejo.

Esta é uma atividade integrada na Programação em Rede, uma iniciativa da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) e que o Município de Azambuja enquadra no seu programa cultural de verão “Artéria: Artes ao Vivo”.

A representação tem um carácter interativo com os espectadores, pelo que será obrigatória inscrição, com indicação do número das pessoas que pretendam assistir, até ao dia 15 de setembro. As inscrições são limitadas e deverão ser realizadas nos balcões do Posto de Turismo de Azambuja ou da Rede de Bibliotecas Municipais ou, ainda, por email para turismo@cm-azambuja.pt ou biblioazb@cm-azambuja.pt.

O Município disponibiliza transporte para o espetáculo, mas terá de ser reservado no momento da inscrição.

A iniciativa decorre em conformidade com as recomendações da Direção-Geral de Saúde e apela-se ao cumprimento de todas as normas.

